Après l’installation des députés, les communes en ligne de mire: voici comment seront désignés les nouveaux maires

La 10ᵉ législature est désormais officiellement installée. Avec la mise en place du Parlement, une nouvelle étape du calendrier institutionnel s’ouvre au niveau local.

Dans les communes, l’attention se tourne désormais vers l’installation prochaine des conseils communaux et la désignation des maires et de leurs adjoints.

Cette phase, attendue par les acteurs politiques comme par les populations, obéit à un cadre juridique précis. La désignation du maire et de ses adjoints repose avant tout sur les rapports de force issus des élections communales.

Lorsque qu’un parti politique dispose de la majorité absolue des conseillers communaux, il lui revient de désigner le maire ainsi que les adjoints. Cette majorité lui confère de plein droit la conduite de l’exécutif communal, sans nécessité d’alliance avec d’autres formations politiques.

En revanche, lorsque aucun parti ne détient seul cette majorité absolue, la gouvernance communale repose sur la capacité des partis à s’entendre. Le maire et ses adjoints sont alors désignés par les partis ayant constitué ensemble une majorité absolue à travers la signature d’un accord de gouvernance communale.

Cet accord, qui fixe les bases de la collaboration politique au sein du conseil communal, doit être formellement notifié à l’autorité de tutelle.

Ainsi, après l’installation des députés à l’Assemblée nationale, le processus de mise en place des exécutifs communaux apparaît comme la prochaine séquence majeure de la vie institutionnelle. Dans les communes, les négociations politiques, les alliances stratégiques et le respect du cadre légal détermineront l’identité des futurs maires, appelés à conduire l’action publique locale pour les 7 années à venir.