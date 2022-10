Après l’échec de Angosat-1, l’Angola lance son deuxième satellite de communication, AngoSat-2

AngoSat-2, le second satellite de communications angolais, a été mis en orbite par la Russie via la Fusée Proton-M, depuis la base de Baïkonour, ville du Kazakhstan, ce mercredi 12 octobre.

L’Angola a célébré mercredi la mise en orbite du satellite de télécommunications AngoSat-2 qui, selon les autorités locales, pourra couvrir plusieurs terres d’Afrique et une partie de l’Europe du Sud. Cet engin de 1,7 tonne fournira des services de communication fixe et mobile, de diffusion télévisuelle et radio numérique et d’accès Internet à haut débit. Le satellite est conçu pour fonctionner pendant 15 ans.

AngoSat-2 est basé sur la plate-forme Express-1000N développée par la société russe Reshetnev Information Satellite Systems Company. La fusée porteuse Proton-M, chargée du satellite de télécommunication AngoSat-2 a décollé du site n ° 81 du port spatial de Baïkonour, selon l’agence de presse russe TASS.

Le premier satellite angolais Angosat-1 perdu

Le premier satellite national angolais, Angosat-1, a été lancé par une fusée russe depuis le cosmodrome de Baïkonour en décembre 2017, mais la Russie a d’abord annoncé avoir perdu le contrôle sitôt sa mise en orbite. Les spécialistes russes ont réussi à rétablir le contact quelques jours plus tard, avant de le perdre définitivement dans l’espace.

En vertu d’un accord avec l’Angola, la Russie a construit un autre satellite, Angosat-2, pour remplacer l’appareil perdu. Mais Angosat-2 a également été confronté à des problèmes qui lui sont propres.

Par exemple, son décollage a été retardé par la pandémie de coronavirus et les sanctions économiques imposées à la Russie, qui ont freiné le développement et la livraison, respectivement, des composants clés du satellite, rapporte RussianSpaceWeb. Puis vint l’invasion russe de l’Ukraine, qui a débuté le 24 février.

Dans le sillage de l’invasion, qui se poursuit, « Airbus a arrêté la livraison de 57 guides d’ondes et de la documentation connexe pour les antennes déployables fonctionnant en bandes Ku et C« , a écrit Anatoly Zak de RussianSpaceWeb.com. « Le remplacement du matériel interdit par des équivalents fabriqués dans le pays a retardé le lancement d’Angosat-2 de mars à octobre 2022 », a ajouté Zak. « En conséquence, le projet n’a pas réussi à donner un coup de pouce politique au gouvernement en place en Angola à la veille des élections générales du pays le 24 août. »