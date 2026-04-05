Air Côte d’Ivoire obtient 35 milliards FCFA pour sa transformation

Air Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de 35 milliards FCFA de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour financer la création d’un centre de maintenance aéronautique à Abidjan, une opération présentée comme un tournant pour la compagnie nationale et pour le secteur aérien régional. Ce financement vise à réduire la dépendance aux prestataires étrangers pour les opérations techniques lourdes, améliorer la disponibilité des appareils et positionner Abidjan comme un pôle de maintenance pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

En 2026, de nombreuses compagnies africaines continuent d’exporter leurs avions hors du continent pour des opérations de maintenance complexes, une pratique coûteuse qui augmente les délais d’immobilisation des flottes. Air Côte d’Ivoire justifie son projet par la nécessité d’internaliser ces interventions afin d’alléger les coûts opérationnels et de limiter les périodes d’indisponibilité des appareils.

Le projet annoncé repose sur la création d’infrastructures capables d’accueillir des opérations de révision, de réparation et d’entretien intermédiaire à Abidjan. Les responsables de la compagnie nationale présentent cette installation comme dédiée prioritairement à leurs besoins, tout en laissant ouvert l’accueil éventuel d’autres opérateurs régionaux. La BOAD a formalisé son soutien financier à travers un prêt destiné à concrétiser cette ambition.

Un investissement stratégique pour le maintien opérationnel et la compétitivité régionale

Les promoteurs du centre soulignent que disposer d’un atelier de maintenance sur place peut réduire les rotations longues et les coûts logistiques liés à l’acheminement des appareils vers l’étranger. Selon eux, une capacité locale de maintenance permettrait d’accélérer les contrôles techniques, d’améliorer la planification des travaux et de limiter les retards liés à l’attente de créneaux dans des centres étrangers.

Au-delà des gains techniques pour Air Côte d’Ivoire, le projet est présenté comme susceptible d’avoir des retombées sur le plan industriel et technologique pour la région. Les autorités et les porteurs du projet évoquent la possibilité d’attirer d’autres compagnies et opérateurs aéronautiques en quête de services MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) sur le continent, en réponse à un déficit d’infrastructures spécialisées en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Sur le plan des compétences, les initiateurs insistent sur la nécessité de former des techniciens qualifiés et de développer des partenariats avec des centres de formation et des acteurs du secteur pour assurer la conformité aux normes internationales. Des démarches administratives et réglementaires devront également être menées pour l’obtention des certifications nécessaires au fonctionnement d’un MRO répondant aux standards internationaux.

La BOAD, en accordant 35 milliards FCFA, apparaît comme le principal bailleur de ce dossier, tandis qu’Air Côte d’Ivoire reste maître d’ouvrage. Les modalités précises de mise en œuvre, le calendrier des travaux, le dimensionnement des capacités et les éventuels partenariats industriels n’ont pas été détaillés publiquement par la compagnie au moment du communiqué, et les déclarations officielles indiquent que la structure serait principalement dédiée à la flotte d’Air Côte d’Ivoire. Le projet reçoit une attention particulière des acteurs du secteur