Après le Couper-Décaler, Claire Bahi bientôt pasteur?

Claire Bahi, après son départ du monde du Couper-Décaler, est devenue plus active dans le ministère de l’évangélisation. Après l’étape de chantre, voici ce qu’elle est devenue.

La chantre ivoirienne Claire Bahi, après l’étape de chantre, désormais Pasteur ? En effet, à en croire les informations rapportées par le média ivoirien Afrique sur 7, elle fait partie des appelés au ministère pastorale à la Maison Charismatique de la deuxième Gloire (MC2G), depuis le dimanche 05 juin 2022, jour de la Pentecôte. Ladite église est située dans la commune de Yopougon. L’évangéliste-Chantre Claire Bahi sera donc formée, avec d’autres servantes et serviteurs du Seigneur à l’école biblique.

Pour rappel, depuis sa conversion, Claire Bahi n’a pas hésité à faire des révélations sur son ancienne vie d’artiste de Couper-Décaler.

« La plupart des grosses voitures que je roulais, ce sont des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de Fcfa … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille Fcfa par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de Fcfa et subvenir à tes autres besoins ? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses; on a cherché mari des gens…Aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur »a-t-elle témoigné il y a quelques mois.

Même récemment reçue sur l’émission, « Les femmes d’ici » diffusée sur la chaîne NCI, Claire Bahi a révélé avoir eu recours à des pratiques déloyales, surtout après son retour de la France, juste avant qu’elle ne se lance dans la musique.

« La plus grosse chose que j’ai faite, je me suis lavée toute nue dans une rue à minuit. C’était après mon rapatriement de la France. Je voulais y retourner. Je dis à toi qui es critiqué, traité de tous les noms, Jésus est là pour toi », a-t-elle indiqué.