Après Emmanuel Macron, le président brésilien Lula da Silva rencontre Xi Jinping

Inacio Lula da Silva a entamé jeudi une visite en Chine, où il sera reçu par son homologue Xi Jinping à Pékin. Le dirigeant brésilien entend relancer une relation sino-brésilienne aux importants enjeux, mais aussi marquer le retour du Brésil sur la scène internationale.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rencontré ce vendredi 14 avril à Pékin le chef d’État chinois Xi Jinping, avec qui il espère renforcer les liens. La Chine a promis vendredi « de nouvelles opportunités » pour le Brésil, au cours d’une rencontre vendredi à Pékin entre le président Xi Jinping et son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva qui a vivement critiqué la veille l’omniprésence du dollar américain.

Bom dia no Brasil! Em Xangai, participei da posse de @dilmabr como presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento dos Brics e visitei a fábrica da Huawei. O NBD é uma grande iniciativa para um desenvolvimento mais equilibrado do mundo.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/VhUc4qNLfr