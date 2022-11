Après avoir licencié la moitié de ses salariés, Twitter demande déjà à certains de revenir

Twitter aurait demandé à des dizaines d’employés, licenciés vendredi avec la moitié des effectifs de la plateforme, de reprendre leur emploi, a rapporté Bloomberg News dimanche.

Selon Bloomberg News et Business Insider, deux médias américains, Twitter, qui s’est séparé de la moitié de ses salariés dans le monde vendredi… demande déjà à certains de revenir. Certains salariés ont été licenciés « par erreur », explique Bloomberg News, qui cite des sources en interne. « Des dizaines » de personnes seraient concernées, selon le média spécialisé.

D’autres employés de Twitter ont été licenciés, mais les responsables se sont rendu compte que leurs expériences et leurs compétences pourraient sans doute être nécessaires afin de transformer le réseau social comme le souhaite Elon Musk. « Ces individus sont essentiels au fonctionnement de l’écosystème de Twitter », expliquait une source interne de l’entreprise auprès de Business Insider.

« Malheureusement pas d’autre choix »

Le multimilliardaire, nouveau propriétaire de Twitter, a dissous le Conseil d’administration de l’entreprise et est bien devenu l’unique dirigeant du réseau social. Il entend changer de la cave au grenier l’application, proposant notamment de faire payer aux utilisateurs huit dollars par mois afin d’avoir un « compte certifié.«

Pour mettre en place ces nouveaux projets, Elon Musk a fait venir des ingénieurs de Tesla pour examiner le travail de salariés de Twitter et a procédé à des licenciements.

Il n’y a « malheureusement pas d’autre choix quand l’entreprise perd plus de quatre millions de dollars par jour » et que « tous ceux qui ont perdu leur emploi se sont vu proposer trois mois d’indemnités », justifiait l’homme le plus riche du monde dans un tweet.