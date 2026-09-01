Après 66 ans, le fonds Aga Khan sort de Nation Media Group au profit d’un magnat tanzanien

Le fonds de développement Aga Khan (AKFED) a définitivement cédé sa participation majoritaire dans Nation Media Group (NMG), premier groupe de presse indépendant d’Afrique de l’Est, au profit du milliardaire tanzanien Rostam Aziz. Sa société Taarifa Ltd a finalisé lundi 31 août l’acquisition de 54,08 % du capital de NMG, mettant un terme à 66 ans de présence de la fondation dans le groupe kenyan, qui édite le Daily Nation au Kenya et possède télévisions, radios et journaux dans quatre pays d’Afrique de l’Est.

Actionnaire principal de NMG depuis 1959, AKFED avait annoncé son intention de céder sa participation en mars 2026. L’opération, structurée comme un rachat de la société holding détenant les actions plutôt qu’un achat direct de titres, porte sur 92,62 millions d’actions. Elle a nécessité plusieurs mois d’examens réglementaires, dont un contrôle de la concurrence par le Comesa, avant d’être finalisée.

Rostam Aziz, premier milliardaire de Tanzanie, avait fondé par le passé trois journaux tanzaniens que NMG avait ensuite rachetés. En vertu d’exemptions accordées par les régulateurs kényan, tanzanien et ougandais, les actionnaires minoritaires de NMG n’ont pas eu droit à une offre de rachat obligatoire.

Le changement de contrôle s’accompagne d’un remaniement de la gouvernance : quatre administrateurs ont quitté le conseil le 28 août, remplacés par six nouveaux membres, dont un proche collaborateur du nouvel actionnaire majoritaire.

Un groupe fragilisé financièrement

NMG traverse une période difficile sur le plan financier. Le groupe a enregistré une perte de 357,2 millions de shillings kényans au premier semestre 2026, sa troisième période consécutive dans le rouge, pour un chiffre d’affaires en recul de 4,8 %. L’action du groupe, cotée à la Bourse de Nairobi, s’échangeait récemment autour de 13 shillings, contre plus de 339 shillings treize ans plus tôt.

Le groupe reste, malgré ces difficultés, propriétaire des chaînes NTV Kenya et Nation TV, ainsi que du quotidien Daily Monitor et de la chaîne NTV Uganda, dans le pays voisin.