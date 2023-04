Apple: bientôt des iPhone fabriqués en matériaux 100 % recyclés

Apple s’est fixée un nouvel objectif environnemental pour ses produits : recourir à 100 % de cobalt issu de filières du recyclage pour ses batteries d’ici 2025.

Apple continue de prendre des initiatives pour réduire son impact sur l’environnement, et veut le faire savoir : dans un communiqué de presse, on apprend que l’entreprise se fixe un objectif de 100% de cobalt recyclé pour ses batteries d’ici 2025. En 2022, un quart du cobalt utilisé avait été recyclé, contre 13% l’année précédente.

À la même échéance, les terres rares utilisées dans les aimants, l’or des cartes logiques ou encore l’étain à soudure seront intégralement issus du recyclage. Apple profite de l’occasion pour annoncer avoir progressé sur l’usage de matériaux recyclés en 2022, avec deux tiers pour l’aluminium, presque trois quarts pour les terres rares, et plus de 95% pour le tungsten.

« Notre ambition est d’utiliser un jour 100 % de matériaux recyclés et renouvelables dans nos produits », explique Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple en charge de l’environnement et des initiatives sociales, qui rappelle que l’entreprise s’est lancée dans un programme pour être neutre en carbone d’ici 2030. Même les emballages ont pris le virage du recyclage pour protéger l’environnement avec l’abandon du plastique dans les emballages, des alternatives en fibres pour les films d’écran, etc. Fini aussi les étiquettes avec une imprimante qui imprime directement sur la boîte des iPhone 14 et iPhone 14 Pro ainsi qu’un vernis de surimpression sur les emballages des autres produits. De quoi éviter des tonnes de plastique et de dioxyde de carbone.

« Des matériaux recyclés dans nos produits à l’énergie propre qui alimente nos opérations, notre travail environnemental fait partie intégrante de tout ce que nous fabriquons et de qui nous sommes », écrit Tim Cook, le PDG d’Apple. « Nous continuerons donc d’aller de l’avant, convaincus qu’une technologie de pointe doit être excellente pour nos utilisateurs et pour l’environnement. »