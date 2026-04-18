Antoine Semenyo explique son choix du Ghana

L’attaquant de Manchester City, Antoine Semenyo, est revenu sur son choix de représenter le Ghana sur la scène internationale, une décision qu’il qualifie de « naturelle ». Âgé de 26 ans, le joueur disposait pourtant de plusieurs options, notamment avec l’Angleterre et la France. Mais au moment de trancher, son choix s’est imposé sans hésitation.

Dans un entretien accordé au podcast The Mixer, Semenyo a expliqué ne jamais avoir réellement envisagé une autre sélection : « J’avais 20 ou 21 ans quand le Ghana m’a contacté. La possibilité de rejoindre l’équipe première a rendu la décision très simple. » International ghanéen depuis 2022, il assure que le débat n’a jamais été un dilemme : « Ce n’était pas une décision difficile. Je n’étais pas non plus dans les plans prioritaires de la sélection anglaise. » Un choix assumé, qui lui permet aujourd’hui de s’inscrire pleinement dans le projet des Black Stars.