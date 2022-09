Année scolaire 2022-2023: liste des manuels au programme dans le primaire

Le 19 Septembre prochains, écoliers et élèves reprendront le chemin de l’école. En prélude à cette rentrée, le ministère de l’enseignement maternel et primaire a rendu public les manuels autorisés au programme au cours de cette année.

Par arrêté interministériel, le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou et son collègue des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, ont fixé le calendrier de l’année scolaire 2022-2023.

Selon les précisions du calendrier, la rentrée scolaire débute le 19 septembre 2022. Dans le cadre de la bonne tenue des activités académiques, le ministère de l’enseignement maternel et primaire a rendu public les manuels retenus au programme au cours de l’année scolaire et académique qui pointe à l’horizon.

En dehors de ces manuels au programme mis à la disposition des écoles par l’Etat, le ministre des enseignements maternel et primaire porte à la connaissance des parents d’écoliers qu’il existe des ouvrages recommandés, suggérés et facultatifs dont la liste pourrait être consultée dans les directions départementales des enseignements maternel et primaire et dans les écoles primaires publiques et privées.

Liste des manuels au programme