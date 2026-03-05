Anne Holmes souhaite un Meurtres à… à Fort Boyard où un homme est assassiné

France 3 envisage un épisode spécial pour célébrer le 100ᵉ numéro de la collection policière Meurtres à… en plaçant l’intrigue au cœur des décors du jeu télévisé Fort Boyard , a indiqué Anne Holmes, directrice de la fiction et des programmes de France Télévisions, auprès de Télé‑Loisirs. L’idée prévoit qu’un meurtre fictif survienne dans les installations du fort et qu’une enquêtrice, fan du jeu, mène l’investigation.

France 3 envisage un épisode spécial pour célébrer le 100ᵉ numéro de la collection policière Meurtres à… en plaçant l’intrigue au cœur des décors du jeu télévisé Fort Boyard, a indiqué Anne Holmes, directrice de la fiction et des programmes de France Télévisions, auprès de Télé‑Loisirs. L’idée prévoit qu’un meurtre fictif survienne dans les installations du fort et qu’une enquêtrice, fan du jeu, mène l’investigation.

Fort Boyard, créé en 1990, figure parmi les jeux télévisés les plus emblématiques de la télévision française. Diffusé depuis ses débuts sur France 2, le programme, longtemps animé par Olivier Minne, rassemble chaque été des équipes de personnalités confrontées à des épreuves physiques et intellectuelles au large de la côte charentaise. Le format s’est exporté dans de nombreux pays et demeure un décor immédiatement reconnaissable du paysage audiovisuel français.

Dans son entretien cité par Télé‑Loisirs, Anne Holmes a exprimé son souhait de fusionner l’univers du polar avec celui du célèbre jeu : « Pour le 100e épisode, j’aimerais faire un Meurtres à Fort Boyard, où un homme sera assassiné dans les décors du jeu de France 2 et avec une enquêtrice fan de l’émission ». Le projet associerait ainsi la mécanique d’une collection de téléfilms policiers diffusée sur France 3 depuis 2013 au cadre scénographique unique du fort.

Publicité

Un projet inscrit dans la continuité de la collection et contraint par les réductions budgétaires

Anne Holmes a rappelé que la collection Meurtres à… continue de compter de nouveaux épisodes prêts à être diffusés : selon les informations relayées, une dizaine d’intrigues attendent encore d’être programmées sur France 3. Ces numéros, déjà tournés, alimentent la grille à court terme indépendamment de la réalisation ou non d’un épisode spécial au Fort.

La directrice de la fiction a aussi évoqué l’impact des décisions budgétaires sur la production de la collection. Face à une réduction de crédits annoncée pour France Télévisions — 140 millions d’euros d’économies supplémentaires par rapport à 2025 — la maison semble devoir adapter son rythme de production. Anne Holmes a indiqué que la production annuelle de la série passerait de sept à environ cinq épisodes par an, précisant que le budget de l’État ayant été voté tardivement, elle n’a pas encore reçu sa dotation : « Ce sera un peu la variable d’ajustement ».

Le format envisagé pour le centième épisode reviendrait à mêler la mécanique du polar à un décor fort de l’histoire télévisuelle française, en s’appuyant sur la notoriété et l’atmosphère très codée de Fort Boyard, selon les confidences rapportées par Télé‑Loisirs.