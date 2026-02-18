Anne-Claire Legendre élue à l’unanimité présidente de l’Institut du monde arabe après la démission de Jack Lang

Jack Lang , cité dans l’affaire Epstein, a proposé sa démission de la présidence de l’Institut du monde arabe afin de « préserver l’Institut du monde arabe et son travail exemplaire » et pouvoir « sereinement récuser toutes les accusations » portées contre lui, a-t-il déclaré. Sa démission devait être remise lors d’un conseil d’administration extraordinaire, réunion au cours de laquelle pourrait être choisi son successeur pour éviter « toute rupture de continuité ».

Jack Lang, cité dans l’affaire Epstein, a proposé sa démission de la présidence de l’Institut du monde arabe afin de « préserver l’Institut du monde arabe et son travail exemplaire » et pouvoir « sereinement récuser toutes les accusations » portées contre lui, a-t-il déclaré. Sa démission devait être remise lors d’un conseil d’administration extraordinaire, réunion au cours de laquelle pourrait être choisi son successeur pour éviter « toute rupture de continuité ».

Le conseil d’administration de l’IMA, réuni en séance exceptionnelle, a pris acte de cette démission formelle et, « sur proposition de l’Etat français », a procédé à l’élection de la nouvelle présidence le mardi 17 février. La candidate proposée a été élue « à l’unanimité », selon le communiqué diffusé par l’institut.

L’Institut du monde arabe, inauguré à Paris en 1987, était présidé par Jack Lang depuis janvier 2013. Face aux accusations qui le visent et à la médiatisation de son nom dans le dossier Epstein, il a choisi de mettre fin à son mandat pour permettre à l’institution de poursuivre ses activités sans la « rupture de continuité » évoquée dans sa déclaration.

Publicité

Anne-Claire Legendre succède à Jack Lang à la présidence de l’Institut du monde arabe

La nouvelle présidente de l’Institut du monde arabe est Anne-Claire Legendre, diplomate et conseillère d’Emmanuel Macron. Agée de 46 ans et originaire de Bretagne, elle a été nommée à la tête de l’institution le 17 février et devient, selon l’IMA, « la première femme » à présider cet établissement depuis sa création.

Diplomate de carrière, Anne-Claire Legendre parle l’arabe, qu’elle a appris à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco). Elle est diplômée de Sciences Po Paris et titulaire d’un diplôme de la Sorbonne en Lettres modernes, précise le communiqué.

L’élection de Mme Legendre s’est déroulée à l’unanimité du conseil d’administration. Cet organe réunit notamment sept ambassadeurs de pays arabes — parmi lesquels l’Arabie Saoudite, le Qatar et la Palestine — ainsi que plusieurs personnalités désignées par le ministère des Affaires étrangères.

Publicité

La désignation d’une conseillère du président de la République à la tête de l’IMA a suscité des réactions politiques. Sur le plateau des Grandes Gueules, le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, a déclaré : « Je ne connais pas cette personne donc je peux difficilement commenter mais j’observe que s’approchant de la sortie du pouvoir, Emmanuel Macron replace ses proches.«