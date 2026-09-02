Angola : TAAG ouvre l’accès à 57 destinations brésiliennes grâce à LATAM

La compagnie aérienne angolaise TAAG Linhas Aéreas de Angola a annoncé mardi 1er septembre un accord de partage de codes avec LATAM Brasil, qui élargit son offre à 57 destinations brésiliennes via l’aéroport international de São Paulo-Guarulhos. L’accord doit renforcer le rôle de plateforme de correspondance entre l’Afrique et l’Amérique du Sud joué par l’aéroport international Dr Agostinho-Neto de Luanda, principal hub de la compagnie.

Le partenariat permet aux passagers d’acheter, sur un même billet, des vols opérés par les deux compagnies, avec un enregistrement unique, une prise en charge des bagages jusqu’à la destination finale et une assistance lors des correspondances, ainsi que l’achat de billets internationaux en monnaie locale. Les destinations couvertes incluent notamment Rio de Janeiro (aéroports de Galeão et Santos Dumont), Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Manaus, Curitiba et Florianópolis, ainsi que des sites touristiques comme Fernando de Noronha, Foz do Iguaçu et Bonito.

Avec cet accord, TAAG porte à sept le nombre de ses partenaires de partage de codes, aux côtés de Linhas Aéreas de Moçambique, Lufthansa, Iberia, Gol, South African Airways et Kenya Airways.

La compagnie angolaise a par ailleurs annoncé son retour au Cap-Vert, avec l’ouverture prévue en octobre 2026 d’une liaison Luanda-Dakar-Praia.

Le Brésil, marché stratégique pour TAAG

Le développement de son réseau international constitue un axe stratégique pour TAAG, qui cherche à renforcer son rôle de plateforme de correspondance entre l’Afrique et l’Amérique du Sud. Le Brésil représente à ce titre un marché important pour la compagnie angolaise, la coopération pouvant à terme s’étendre au réseau international de LATAM en Amérique du Nord et du Sud.