Angola : procès reporté de deux ressortissants russes poursuivis pour espionnage et trafic d’influence

Une audience concernant deux ressortissants russes, Lev Lakshtanov et Igor Ritchin, a été ouverte brièvement ce mardi 24 mars 2026 à Luanda avant d’être renvoyée au 14 avril 2026. Ils sont poursuivis pour des faits liés à la diffusion de fausses informations et pour des tentatives d’ingérence dans le processus électoral angolais programmé pour 2027.

Les deux hommes se trouvent en détention depuis le 7 août 2025, date à laquelle des manifestations violentes contre la hausse des prix des carburants ont éclaté. Lors de leur arrestation, les forces de l’ordre ont saisi plusieurs ordinateurs, des disques durs et des justificatifs de virements bancaires que le parquet estime en lien avec des opérations de propagande.

Selon le ministère public, Lakshtanov et Ritchin, qui se seraient présentés comme journalistes à leur entrée sur le territoire, auraient orchestré entre 2024 et 2025 une série d’actions destinées à déstabiliser la scène politique angolaise. L’enquête leur impute le recrutement d’activistes locaux chargés de propager des informations mensongères et d’encourager des cortèges, voire des pillages. Onze chefs d’accusation pèsent sur eux, parmi lesquels des infractions qualifiées de terrorisme, d’espionnage et de trafic d’influence.

Des documents internes consultés par des journalistes internationaux associent les deux prévenus au réseau dit « Africa Politology », un collectif de communication accusé d’œuvrer pour décrédibiliser le MPLA et de s’opposer, en particulier, au projet de corridor de Lobito soutenu par les États-Unis. Ces éléments figurent au dossier de l’accusation.

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Réponse de la défense et suite de la procédure

Les avocats des deux Russes rejettent en bloc ces allégations. Selon eux, leurs clients n’ont aucun lien avec le réseau évoqué ni avec les autorités russes. La défense conteste également la qualification et l’interprétation des pièces saisies.