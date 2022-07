Angola: les enfants aînés de l’ex-président Eduardo dos Santos font du chantage avec le corps de leur père

Les enfants aînés de l’ancien président angolais Jose Eduardo dos Santos exigent la fin de toutes les poursuites pénales à leur encontre. Condition sine qua non pour ces enfants pour autoriser le retour du corps de leur papa en Angola pour des funérailles nationales.

Les obsèques de l’ancien président José Eduardo dos Santos, décédé le 8 juillet à Barcelone, font l’objet de discussions tendues entre l’exécutif angolais et la famille du défunt. Après l’épisode de l’autopsie à la demande d’une de ses filles, qui juge son décès « suspicieux » et souhaite empêcher son enterrement en Angola, Isabel dos Santos, autrefois la femme la plus riche d’Afrique, ainsi que certains de ses frères et sœurs ouvrent un autre épisode.

En effet, les enfants aînés de l’ex président angolais exigent la fin de toutes les poursuites pénales à leur encontre. En échange, Isabel dos Santos, ainsi que certains de ses frères et sœurs, permettront que le corps de Dos Santos soit ramené en Angola pour des funérailles nationales après la tenue d’élections générales le 24 août, a rapporté mardi l’agence de presse portugaise Lusa, citant une lettre des enfants de l’ancien dirigeant.

Ils ont également exigé des excuses pour la façon dont leur père a été traité après avoir été remplacé par son ministre de la Défense, Joao Lourenco, à la tête du deuxième plus grand producteur de pétrole d’Afrique en 2017. Lourenco a promis de sévir contre la corruption et les autorités ont ciblé la famille de Dos Santos et ses proches alliés.

Isabel dos Santos a été licenciée en tant que présidente de la compagnie pétrolière publique Sonangol et ses comptes et actifs en Angola et au Portugal ont été gelés. Son demi-frère, Jose Filomeno, a été poursuivi pour avoir pris part à un transfert illégal de 500 millions de dollars à l’étranger vers la fin des 38 ans de règne de son père. Ils nient avoir commis des actes répréhensibles.

M. Lourenco est candidat à un second mandat présidentiel et des funérailles nationales pour M. Dos Santos avant le vote pourraient contribuer à renforcer le soutien au parti au pouvoir. Dos Santos est décédé le 8 juillet dans un hôpital de Barcelone, où il était soigné pour une longue maladie.