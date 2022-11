Angola: Fally Ipupa reporte son concert à cause de la pluie

Prévu le samedi 26 novembre 2022 au stade des Coqueiros de Luanda, le concert du chanteur Fally Ipupa a été repoussé en janvier 2023 à cause du mauvais temps.

Après son concert au stade des Martyrs, le 29 octobre 2022, Fally Ipupa a opté pour une tournée africaine. Avant son arrivée au Bénin pour un spectacle privé à Cotonou, Faly Ipupa devrait se produire sur scène à Luanda. Selon les informations, le concert a été repoussé en raison d’une pluie qui s’est abattue sur la ville.

« En raison des fortes pluies et de l’épisode orageux qui ont touché la ville de Luanda (Angola) le samedi 26 novembre, nous étions obligés d’annuler le concert et de le reprogrammer”, a expliqué son équipe dans une communication. Or, malgré la pluie, des mélomanes étaient déjà présents sur le lieu du concert et espéraient l’arrivée de l’artiste.

Pour respecter ses engagements envers le peuple angolais, Fally a du repoussé le concert au 21 janvier 2023. « Luanda, rendez-vous le 21 janvier 2023 », a-t-il annoncé dans sa story Instagram.

Toutefois, ceux qui ont déjà des billets peuvent les garder pour Janvier. En attendant cette date, Fally Ipupa va poursuivre sa tournée africaine comme il en l’habitude chaque fin d’année.