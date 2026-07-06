Angleterre: sans disputer la moindre minute, Jordan Henderson se blesse gravement en célébrant la qualification

La qualification de l’Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 a été obtenue dans la douleur. Vainqueurs du Mexique au terme d’une rencontre riche en rebondissements (3-2), les Three Lions ont ensuite vu l’un de leurs cadres quitter la pelouse sur blessure. Jordan Henderson s’est en effet blessé dans des circonstances pour le moins inhabituelles. En pleine célébration avec ses coéquipiers, le milieu de terrain de 36 ans a tenté de franchir un panneau publicitaire avant de retomber lourdement sur le poignet. Immédiatement pris en charge par les médecins de la sélection, il est resté plusieurs minutes au sol avant d’être évacué vers un établissement hospitalier.

En conférence de presse, le sélectionneur Thomas Tuchel n’a pas caché son inquiétude concernant l’état de santé de son joueur. « Ce n’est pas bon. Jordan s’est blessé au poignet. Il est parti à l’hôpital, c’est une blessure assez sérieuse », a expliqué le technicien allemand. L’ancien entraîneur du Chelsea FC est resté prudent sur la suite des événements, sans écarter l’hypothèse d’une opération. « Je ne sais pas s’il faudra une intervention chirurgicale », a-t-il ajouté. Cette blessure pourrait priver l’Angleterre de l’un de ses leaders avant son quart de finale face à la Norvège. Un coup dur pour Thomas Tuchel, qui devra peut-être revoir ses plans à l’approche d’un rendez-vous décisif dans la course au titre mondial.