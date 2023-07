Angélique Picard : ce que l’on sait de la première femme ivoirienne à intégrer la Nasa

- Publicité-

Après l’astrophysicien Ousmane Nasr Diallo, une jeune femme ivoirienne de 20 ans nommée Angélique Picard sera bientôt employée par la National Aeronautics and Space Administration (NASA), selon une publication de First Mag.

Cependant, Angélique Picard a eu une enfance difficile, car, elle a été harcelée dans un établissement scolaire qu’elle a fréquenté auparavant en raison de ses résultats anormaux. « Mon adolescence a été compliquée. J’ai dû faire face à des actes de harcèlement à l’école, où mes camarades me traitaient de sorcière. Les parents d’élèves ne faisaient pas exception et me menaçaient également. Heureusement, ma mère a été d’un soutien inconditionnel. Malgré tous les obstacles, je suis parvenue à surmonter ma maladie et à obtenir mon baccalauréat. »

Malheureusement, après sa sortie de dépression, Angélique Picard a sombré dans une maladie appelée « intolérance au gluten » et parvient à vaincre ce mal grâce à l’intervention du Dr Sylla. « On ne saurait pas de quoi elle souffrait, je voyais ma fille dépérir tous les jours et ne plus pouvoir bouger. Vraiment, je remercie ce monsieur, ma fille lui doit la vie, elle lui doit tout ce qu’elle fait aujourd’hui. Elle aurait pu en mourir », a expliqué sa mère.

- Publicité-

Au terme de cette bataille de santé gagnée, elle obtiendra son diplôme avec mention et recevra par la suite une bourse qui lui permettra d’intégrer l’Institut technologique de Floride. « Recevoir cette bourse de 20 000 dollars a été un véritable tournant dans ma vie, mais ma mère a fait preuve d’une détermination sans faille pour trouver les 30 000 dollars restants et me permettre de réaliser mon rêve. Je veux faire une différence dans la vie des gens, et c’est pourquoi je suis si reconnaissante d’avoir la chance d’étudier dans cette université qui forme les étudiants pour la NASA. J’espère pouvoir contribuer à l’exploration spatiale et aider à ouvrir de nouvelles perspectives pour l’humanité. », a-t-elle renchéri.