États-Unis: encore une nouvelle distinction pour la star béninoise Angélique Kidjo

Encore une nouvelle distinction pour la diva internationale, Angélique Kidjo. La célèbre chanteuse béninoise vient d’être élevée au rang de docteur honoris causa par l’université de St. Mary’s, dans l’État du Maryland aux États-Unis. L’annonce a été faite par la star elle-même sur sa page Facebook.

Angélique Kidjo, célèbre chanteuse et compositrice béninoise, a été distinguée par l’université de St. Mary’s, dans l’État du Maryland aux États-Unis, pour sa contribution à la société et son impact remarquable dans le monde de l’art et de la culture. Son titre de docteur honoris causa est une reconnaissance de sa carrière exceptionnelle ainsi que de son engagement en faveur des droits des femmes.

Le doctorat honoris causa est une distinction académique prestigieuse souvent décernée à des personnalités exceptionnelles en reconnaissance de leur contribution significative à la société. Contrairement aux diplômes universitaires obtenus par des études, il est décerné à titre honorifique.

En 2020, Angélique Kidjo avait déjà reçu le titre de docteur es honoris causa de l’université catholique de Louvain en Belgique, pour son engagement à promouvoir l’éducation des filles et à défendre les droits des femmes.

Très honorée, Angélique Kidjo a exprimé sa gratitude envers l’université pour cette distinction honorifique. « Merci stmarysmd pour m’avoir donné un doctorat en beaux-arts honoris causa aujourd’hui », a-t-elle écrit. Cette double distinction honorifique témoigne de l’immense contribution d’Angélique Kidjo à la société, de son talent artistique et de son engagement en faveur des droits des femmes.

