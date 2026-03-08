Angélique Angarni-Filopon déçue par ses notes à Danse avec les stars : « Ai-je le choix ? »

Angélique Angarni-Filopon , ancienne Miss France, a exprimé sa déception après avoir obtenu 30/40 lors de sa prestation dans Danse avec les stars le vendredi 6 mars, malgré des notes jugées « bonnes » par le jury. Alors qu’elle dansait aux côtés de Jonathan Jenvrin , professeur de la Star Academy, deux juges — Mel Charlot et Fauve Hautot — lui ont attribué un 8 chacun, tandis que Jean-Marc Généreux et Chris Marques se sont contentés d’un 7, pour un total qui n’a pas suffi à la placer dans le trio de tête de la soirée.

Angélique Angarni-Filopon, ancienne Miss France, a exprimé sa déception après avoir obtenu 30/40 lors de sa prestation dans Danse avec les stars le vendredi 6 mars, malgré des notes jugées « bonnes » par le jury. Alors qu’elle dansait aux côtés de Jonathan Jenvrin, professeur de la Star Academy, deux juges — Mel Charlot et Fauve Hautot — lui ont attribué un 8 chacun, tandis que Jean-Marc Généreux et Chris Marques se sont contentés d’un 7, pour un total qui n’a pas suffi à la placer dans le trio de tête de la soirée.

Sur le plateau, l’animatrice Camille Combal a remarqué l’air chagriné d’Angélique Angarni-Filopon. Interrogée, la candidate n’a pas caché sa déception et a répondu brièvement : « Ai-je le choix ? ». Quelques semaines plus tôt, Chris Marques l’avait présentée comme l’une des favorites de la saison, remarque désormais contrastée par le classement du week-end.

La prestation d’Angélique a été saluée par des notes globalement positives mais, au regard des autres scores de la soirée, insuffisantes pour remonter dans le classement. Son total de 30/40 la place, pour cette émission, devant Ian Ziering (25/40) et Laure Manaudou (28/40), mais derrière plusieurs concurrents.

Publicité

Angélique Angarni-Filopon avant-dernière au classement général

En comparaison des autres candidats lors de cette émission, Juju Fitcats domine le tableau du week-end avec 37/40. Viennent ensuite Julien Lieb avec 34/40, puis Lucie Bernardoni et Emma à 33/40. Maghla a obtenu 32/40, tandis que Samuel Bambi et Marcus ont chacun totalisé 31/40.

Angélique Angarni-Filopon figure, sur l’ensemble de la saison 15, parmi les candidats les moins bien placés. Selon les moyennes communiquées, elle affiche une moyenne de 29,25/40. Parmi les candidats encore en lice, Laure Manaudou présente une moyenne inférieure à la Miss France, à 25,5/40. Les autres moyennes citées sont : Julien Lieb à 30,67/40 et Emma à 30,75/40.

Parmi les éliminés de la compétition jusqu’à présent figurent Ian Ziering, Stéphane Bern et Philippe Lellouche.