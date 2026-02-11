Angèle bientôt de retour : ses exigences dévoilées

Angèle annonce son retour le 27 février avec un nouveau single co-composé et coproduit avec le duo électro Justice , et la scène francophone retient son souffle : clip et morceau sortiront le même jour, d’après Le Parisien. Pendant ce temps, une autre Belge de la nouvelle génération, Helena , poursuit son ascension fulgurante depuis sa sortie de la « Star Academy » début 2024, avec plusieurs tubes et nominations dans les grands rendez-vous musicaux.

Angèle annonce son retour le 27 février avec un nouveau single co-composé et coproduit avec le duo électro Justice, et la scène francophone retient son souffle : clip et morceau sortiront le même jour, d’après Le Parisien. Pendant ce temps, une autre Belge de la nouvelle génération, Helena, poursuit son ascension fulgurante depuis sa sortie de la « Star Academy » début 2024, avec plusieurs tubes et nominations dans les grands rendez-vous musicaux.

Depuis sa participation à la « Star Academy », Helena s’est imposée sur les ondes avec des titres comme Summer Body, Mauvais Garçon et Rien a changé. Sa tournée des zéniths, lancée en octobre dernier, enregistre des ventes soutenues. L’artiste belge de 23 ans, également récipiendaire de trois NRJ Music Awards, figure parmi les nominés à quatre reprises pour la 41e cérémonie des Victoires de la musique programmée le 13 février.

Pour sa part, Angèle, dont le dernier album Nonante-Cing remonte à 2021, a relancé la rumeur d’un retour avec la mise en ligne sur Instagram d’une reprise de Neverender du groupe Justice. Les éléments rapportés par Le Parisien indiquent que ce choix musical serait un clin d’œil au duo avec lequel elle a collaboré.

Publicité

Angèle peaufine son prochain album et avance ses premiers choix artistiques

Selon Le Parisien, le nouveau single d’Angèle durera « environ trois minutes », mêlant un refrain en anglais et des couplets en français. Le clip, tourné à Marseille les 23 et 24 janvier, sera diffusé le même jour que la sortie du titre, le 27 février. Le quotidien précise que la collaboration avec Justice s’est nouée après la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, lors d’un tableau réunissant notamment Phoenix, Air et Kavinsky, où les producteurs de la soirée auraient rapproché la chanteuse des musiciens de Justice.

Sur le calendrier discographique, Le Parisien évoque un troisième album d’Angèle attendu « à la rentrée prochaine », le temps de finaliser l’opus. Quant à la perspective d’une tournée, le quotidien indique qu’elle ne devrait pas débuter avant 2027.

Le poids économique de l’artiste est également souligné : après avoir quitté le groupe Universal, deux maisons de disques — Because et Sony Music — seraient en lice pour la produire. Angèle, qui a vendu environ deux millions d’albums à ce jour, dont 1,5 million pour son premier opus Brol, serait devenue une valeur recherchée sur le marché.

Publicité