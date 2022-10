Ange Freddy: son épouse revient sur les circonstances de la perte de leur bébé, « Tout bascula ce jour »

A l’occasion de la célébration de leur deuxième anniversaire de mariage, Nady Kouamé l’épouse du web comédien Ivoirien Ange Freddy est revenue sur l’un des moments sombres de leur vie commune.

Le 24 octobre 2020, le célèbre web comédien Ivoirien Ange Freddy et Nady Kouamé, connue populairement sous le nom de Dydy se sont officiellement dit oui devant devant Dieu er les hommes. Peu de temps après ce mariage qui a fait la une des médias, les deux tourtereaux ont été éprouvés par la perte de leur bébé, qui était encore dans le ventre de sa mère. Le bébé avait été déclaré mort suite à un malaise liée à une hypertension artérielle de la mère.

Plus de deux ans après cet épisode douloureux, Dydy est revenue sur les circonstances de ce drame, dans une série de post sur son compte snapchat.

« Tout bascula ce jour, je me suis réveillé avec de très fortes contractions, au point où j’avais du mal à marcher normalement. Mon mari et moi nous nous sommes donc rendus à l’hôpital pour un simple contrôle spontané. Je n’avais pas de rendez-vous, je m’étais rendu compte ce jour-là que mon visage, mes pieds étaient à nouveau gonflés. Mes yeux étaient presque recouverts. On me disait que c’étaient les aléas de la grossesse donc je n’avais pas à m’inquiéter. J’avais quand même recherché mes symptômes sur Google et la pré-éclampsie était ressortie dans les résultats. Ne connaissant rien à l’hypertension ni à la pré-éclampsie, je n’ai pas paniqué. Ce jour-là, on m’annonce que mon fils était mort dans mon ventre… C’était horrible« , a mélancoliquement relaté la jeune femme.

Très affectée par cette épreuve douloureuse dont elle traine toujours les séquelles, la business woman a déploré le manque de sensibilisation sur la maladie d’éclampsie dans les pays africains. « Je déplore le manque de connaissances sur la pré-éclampsie. Si j’avais su plus tôt, j’aurais réagi plus vite. J’aurais dû être plus alarmée. Je la ressentais la douleur de la barre épigastrique, mais je ne savais même pas d’où cela venait » s’est désolée Dydy.

Faut-il le rappeler , après cette épreuve difficile, le couple Guessan Freddy a accueilli récemment un autre bébé du nom de Christ-Ayden.