Anayo Onyekwere : « Je ne peux pas permettre à ma fille d’agrandir ses… »

Anayo Modestus Onyekwere, plus connu sous le nom de Kanayo O. Kanayo a récemment partagé un message important via une vidéo Instagram. Il a révélé une conversation qu’il a eue avec un ami médecin en Amérique au sujet d’un incident tragique impliquant une femme qui a tenté d’agrandir ses fesses.

S’appuyant sur son histoire Instagram, il a exprimé sa ferme position contre le fait de permettre à sa fille d’améliorer ses fesses, citant l’avertissement d’un médecin sur les dangers potentiels. Selon son ami médecin aux États-Unis, une dame avait cherché une procédure de liposuccion pour agrandir ses fesses, mais a malheureusement contracté une infection, provoquant un gonflement important. Tragiquement, le petit ami de la dame lui a rendu visite à l’hôpital. Cependant, il s’est enfui à cause de l’odeur insupportable, et elle a finalement succombé à son état.

Dans sa déclaration vidéo, Kanayo O. Kanayo a déclaré : « Je ne peux pas permettre à ma fille d’agrandir ses fesses. «

Qui est l’acteur Anayo Modestus Onyekwere ?

Anayo Modestus Onyekwere, populairement connu sous le nom de Kanayo O. Kanayo, né le 1er mars 1962 est un acteur et avocat nigérian. En 2006, il a remporté l’African Movie Academy Award du meilleur acteur dans un rôle principal pour sa performance dans le film Family Battle. Il est originaire de Nru Umueze Oboama Ezinihitte dans la zone de gouvernement local de Mbaise dans l’État d’Imo.

Kanayo a commencé sa carrière d’acteur en 1982, agissant dans des productions de la Nigerian Television Authority. Il a fait sa première apparition au cinéma en 1992 dans le film Living in Bondage. Il a joué dans plus de 100 films et a été nominé en 2008 pour l’African Movie Academy Award du meilleur acteur pour son rôle dans le film Across the Niger. Ses films les plus récents sont Up North et Living in Bondage : Breaking Free.

Kanayo a déclaré son intérêt le 6 juin 2018 pour représenter la circonscription fédérale d’Ahiazu / Ezinihitte Mbaise de l’État d’Imo à la Chambre des représentants l’année électorale suivante qui était 2019. Il l’a fait savoir au public, déclarant qu’il allait être sous le All Grande Alliance des progressistes (APGA). Il a perdu les élections, mais devait se présenter la prochaine année électorale (2023).

