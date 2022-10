Anaconda: après les moqueries sur son handicap, Tiesco Le Sultan s’excuse

Après ses moqueries sur le handicap du célèbre et nouvel animateur de l’émission peopl’Emik, Anaconda, le chanteur Tiesco Le Sultan s’est fondu en excuses ce jeudi 20 octobre 2022.

En colère suite à la publication d’un message attribué au chroniqueur Anaconda, Tiesco Le Sultan, n’a pas fait dans la dentelle pour exprimer sa colère en se moquant du handicap d’Anaconda. “Hum, même fantôme à plus de côte que Tiesco le Sultan”, peut-on lire sur la page « Anaconda Officiel » a publié un faux compte portant le profile « Anaconda officiel ».

Connu pour ses répliques, Tiesco Le Sultan ne s’est pas fait prier avant de répondre. “Taamerconnn champion , vous n’avez pas dit vous n’aimez pas quand on vous respecte, voilà pourquoi tu es handicapé là , Dieu n’est pas bête”. Comme il devrait si attendre, sa réaction a suscité la colère des internautes qui lui reprochent de se moquer d’Anaconda à cause de son handicap au pied. Pour eux, rien ne peut justifier cette mauvaise et cruelle blague.

Tiesco Le Sultan présente ses excuses

Après avoir découvert qu’il s’agit d’un faux compte, Tiesco Le Sultan a décidé de présenter ses excuses au “serpent” de La 3. « Force à toi… mon frère et toute mes excuses encore. Toi même tu sais que chez nous ça sort comme ça sort. Désormais toute la Rebelion abonnez-vous ici et désabonnez vous de toute les pages fake”, peut-on lire en commentaire sous la véritable page d’Anaconda.

Ces excuses sont acceptées par Anaconda mais les internautes pensent que c’est trop facile de s’en prendre à Anaconda sans raisons et venir se fondre en excuses.