Amoin Koffi: après ses déboires avec Akissi Delta, la comédienne appelle à la réconciliation

Après ses déboires avec Akissi Delta, la comédienne ivoirienne Amoin Koffi, ex-actrice de la série à succès « Ma famille », a opté pour la réconciliation lors de la 8e édition du festival international « parole de conteur » dont elle est la promotrice.

Amoin Koffi veut contribuer activement à la promotion de la cohésion sociale en Côte d’Ivoire. Pour y parvenir, la comédienne a procédé à l’édition 2022 de festival international « Parole de conteur » dont l’objectif est de cultiver la paix et la cohésion sociale.

L’évènement s’est déroulé du 2 au 5 novembre 2022 dans la commune d’Abobo en Côte d’Ivoire et a rassemblé des conteurs venus de différents pays d’Afrique comme le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo et à en croire le quotidien Le Patriote.

Amoin Koffi entend s’ouvrir à la réconciliation à travers le conte. « s’il n’y a pas de paix, que pouvons faire, nous ne pouvons rien faire sans la paix. Le conte a beaucoup de vertu à enseigner aux plus petits » a-t-elle expliqué. C’est pourquoi dit-elle sans évoquer Akissi Delta, « sans la réconciliation, il n’y a pas de paix ».

Ses déboires avec Akissi Delta

Amoin est une actrice de la série ‘’Ma famille’’ produite par Akissi Delta. Depuis quelques années, elle s’est hissée au centre d’une polémique lorsqu’elle a décidé d’accuser Akissi Delta, productrice et actrice de la série à succès, d’avoir excroqué les acteurs de la série.

Selon elle, Akissi Delta a empoché la somme de 350 millions de CFA de l’ancien président de la RD Congo, Joseph Kabila. Elle précise que la somme était destinée à tous les comédiens. Interrogée sur le sujet, Akissi Delta n’a pas fait dans la dentelle pour traiter Amoin d »ingrate ». « On venait de la virer de la télé, c’est comme si on jetait le porc dans la boue et c’est moi qui soulève ce porc pour le laver », s’était emportée la productrice.

En réponse à Amoin qui a confié dans un entretien à Faha Faha qu’elle percevait que 25.000 FCFA par tournage comme cachet, Delta Akissa a fait des clarifications en soutenant que les recrutements ont été inscrits dans une perspective humaniste.

« … J’ai rencontré Amoin un jour à la sortie de la RTI. Elle pleurait parce que ses contes venaient d’être rejetés par la production à la RTI. J’ai décidé de l’aider en lui donnant un rôle dans 3Ma Famille3. Le premier jour elle est arrivée avec la tête enflée. Elle m’a expliqué qu’elle était paralysée alors elle est allée au village pour se soigner, à son retour du village son mari a pris une autre femme et a commencé à la malmener et à favoriser la nouvelle femme. Je lui ai dit ‘laisse tomber ! Moi, je vais te faire sortir à la télévision. Je ferai de toi une star, et ton mari reviendra vers toi pour t’épouser…’’ a expliqué Akissi Delta.

D’après la productrice de la série à succès « Ma Famille », au delà du succès médiatique, le film n’a pas eu un succès financier. Elle persiste que les acteurs étaient payés en fonction de leur rôle et de leur poids. «Chaque chose a son temps, chaque chose a son prix. En 2002, les cachets étaient de 25.000frs, 50.000frs et 200.000frs chaque prestation en fonction du poids de l’acteur…’’, avait-t-elle clarifié sur l’émission peopl’Emilk.