«Amnistie générale» chez Twitter: Elon Musk annonce le rétablissement des comptes suspendus

Une semaine après avoir rouvert les portes de Twitter à Donald Trump, le nouveau patron de la plateforme a annoncé jeudi le rétablissement, dès la semaine prochaine, de la quasi-totalité des comptes suspendus sous la précédente direction.

Dans un sondage que Musk a publié sur Twitter mercredi, 72,4 % des plus de 3,16 millions d’utilisateurs qui ont participé ont voté en faveur du retour des personnes qui avaient été suspendues par la plateforme de médias sociaux. « Le peuple a parlé », a tweeté jeudi Musk, qui a acquis Twitter le mois dernier. « L’amnistie commence la semaine prochaine ».

La semaine dernière, Musk, la personne la plus riche du monde, a rétabli certains comptes précédemment suspendus, dont celui de l’ancien président américain Donald Trump, le site satirique Babylon Bee et la comédienne Kathy Griffin. Il a tweeté en octobre que Twitter allait former un conseil de modération du contenu « avec des points de vue très diversifiés ». Musk a déclaré qu’aucune décision importante en matière de contenu ou de réintégration de compte ne serait prise avant que le conseil ne se réunisse.

Le changement et le chaos ont marqué les premières semaines du milliardaire en tant que propriétaire de Twitter. Il a licencié des cadres supérieurs, dont l’ancien directeur général Parag Agarwal, et il a été annoncé que des hauts responsables chargés de la sécurité et de la confidentialité avaient démissionné.

Ces démissions ont attiré l’attention de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, dont le mandat inclut la protection des consommateurs et qui a déclaré qu’elle observait Twitter avec une « profonde inquiétude ». Plus tôt jeudi, Musk a tweeté que les utilisateurs de Twitter pourraient remarquer de petites améliorations, parfois majeures, dans la vitesse de la plateforme, ce qui serait significatif dans les pays éloignés des États-Unis.