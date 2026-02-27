Amir nommé Officier de l’ordre des Arts et des Lettres, il publie la lettre du ministère

Le 27 février 2026, le chanteur Amir a annoncé sur son compte Instagram avoir reçu une lettre officielle du ministère de la Culture le nommant au grade d’ Officier de l’ordre des Arts et des Lettres , promotion de l’hiver 2026. L’artiste a publié la photo du courrier et un cliché le montrant stupéfait, accompagnés d’une légende adressée à la ministre Rachida Dati.

La lettre, signée par la ministre, indique explicitement : « J’ai l’honneur et le très grand plaisir de vous annoncer que je viens de vous décerner, au titre de la promotion de l’hiver 2026, le grade d’officier de l’ordre des Arts et des Lettres, l’une des principales distinctions parmi les quatre ordres ministériels de la République Française. » Le document souligne la volonté de reconnaître la contribution d’Amir à la diffusion des arts et des lettres en France et à l’étranger.

L’Ordre des Arts et des Lettres récompense les personnes qui se distinguent par leurs créations dans les domaines artistiques ou par leur soutien à la diffusion des savoirs et des œuvres. Dans son message, le ministère rappelle que cette distinction vise à honorer des parcours, des influences et des engagements durables au service du patrimoine culturel.

Un parcours marqué par la persévérance

Amir s’est fait connaître du grand public après sa participation à la saison 3 de l’émission « The Voice », où sa voix et son approche ont rapidement séduit un large public. Bien qu’il n’ait pas remporté la compétition, cette apparition a constitué un tournant dans sa carrière, ouvrant la voie à des projets discographiques et des tournées.

Quelques années après « The Voice », Amir a représenté la France au Concours Eurovision de la chanson, un passage notable qui a renforcé sa visibilité internationale. Par la suite, il a enchaîné les albums et les titres qui ont rencontré un succès populaire, mêlant pop et ballades, et contribuant à porter la chanson francophone hors de l’Hexagone.

Outre ses succès commerciaux, le courrier ministériel met en avant l’engagement d’Amir dans la diffusion culturelle. Son image publique — travaillée autour d’une proximité avec le public, d’un travail assidu et d’un attachement aux valeurs de partage — est également citée comme facteur de sa longévité artistique.

Sur Instagram, le chanteur a publié la photographie du courrier et un second cliché le montrant « les yeux écarquillés et le sourire immense », selon sa propre légende. Il a accompagné la publication de ces images d’une phrase adressée à la ministre : « Vous m’avez coupé le souffle, Mme la ministre ».