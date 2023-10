Amical : l’Algérie étrille le Cap-Vert

Pour le compte des journées FIFA de ce mois d’octobre, l’Algérie affrontait ce jeudi soir le Cap-Vert, dans le cadre d’un match amical. Les Fennecs se sont offert une promenade de santé avec une victoire nette sur le score de 5-1.

Amoura a ouvert le score sur un service de Riyad Mahrez (12e). Quelques minutes plus tard, Houssem Aouar s’est illustré avec un doublé en deux minutes (39e, 41e), pour donner aux siens un avantage confortable avant la pause. Au coup de sifflet final de cette première partie, les hommes de Djamel Belmadi avaient déjà fait le plus dur.

Les Cap-Verdiens ont réduit l’écart dès le retour des vestiaires grâce à un but de Bebe à la 55e minute, mais cette lueur d’espoir a été éphémère. L’Algérie a rapidement repris le contrôle du match et creusé l’écart au tableau d’affichage. Les buts de Zerrouki à la 60e minute et de Slimani sur penalty à la 89e minute ont scellé la soirée.

- Publicité-

Une victoire convaincante des Algériens qui donne déjà le ton pour la prochaine CAN, qui se déroulera en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Pour rappel, le tirage au sort de la compétition s’est déroulé en parallèle de cette rencontre ce jeudi. Les Fennecs ont hérité du groupe D, avec le Burkina Faso, la Mauritanie et l’Angola. Une poule totalement à la portée des Algériens, qui avaient été sortis dès la phase de poule de la CAN au Cameroun.