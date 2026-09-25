Amical Argentine-Bénin : Scaloni a insisté pour assister aux adieux de Messi

Lionel Scaloni affirme avoir personnellement insisté pour que Lionel Messi revienne avec l’Argentine le 6 octobre au Monumental de Buenos Aires, face au Bénin. Le joueur de 39 ans avait annoncé sa retraite internationale à la fin du mois d’août.

« Je voulais être à ses adieux », a expliqué le sélectionneur jeudi, après un entraînement à Ezeiza. Il a précisé ne pas savoir s’il serait encore en poste plus tard et avoir donc poussé pour que l’hommage soit organisé pendant cette fenêtre internationale.

Le contrat de Scaloni expire en décembre. Le technicien se dit disposé à négocier une prolongation avec le président de la Fédération argentine, Claudio Tapia, tout en indiquant que plusieurs conditions restent à discuter.

L’Association du football argentin a programmé trois amicaux : la Bolivie le 30 septembre, le Burkina Faso le 3 octobre, puis les Guépards le 6 octobre. Messi ne doit participer qu’au dernier rendez-vous, pour lequel il a déjà présenté un maillot spécial.