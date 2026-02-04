Ambre (Star Academy) soutenue publiquement par Moundir

La finale de la Star Academy se tiendra ce samedi 7 février 2026 et oppose Ambre à Léa : à quelques jours du prime, un message publié le 4 février par l’ex-aventurier Moundir a attiré l’attention du public en révélant un soutien personnel et ancien envers la candidate. Le texte, diffusé sur Instagram, a été relayé massivement et a mis en lumière des épisodes méconnus du parcours d’Ambre avant son entrée au château de Dammarie‑les‑Lys.

La finale de la Star Academy se tiendra ce samedi 7 février 2026 et oppose Ambre à Léa : à quelques jours du prime, un message publié le 4 février par l’ex-aventurier Moundir a attiré l’attention du public en révélant un soutien personnel et ancien envers la candidate. Le texte, diffusé sur Instagram, a été relayé massivement et a mis en lumière des épisodes méconnus du parcours d’Ambre avant son entrée au château de Dammarie‑les‑Lys.

Le post de Moundir se présente comme un long message de soutien. Il y retrace, selon ses propres mots, des années de travail, de doutes et de persévérance de la finaliste, mentionnant explicitement la présence de sa mère et d’un certain Quentin dans son entourage. Sur les réseaux, la publication a été perçue comme chargée en émotion et a suscité de nombreuses réactions d’internautes.

Moundir, figure médiatique connue pour sa participation et son rôle dans Koh‑Lanta, a publié plusieurs extraits du texte dans lesquels il affirme avoir été témoin des « pleurs », des « déceptions » et des « refus de casting » d’Ambre, tout en soulignant sa détermination : « mais malgré tout ça, t’as jamais lâché ». Il ajoute que « la patience, le travail et ceux qui endurent dans leur passion… ça finit toujours par payer » et conclut son message par « Je suis fier de toi ».

Moundir, un soutien de l’ombre devenu public

La publication de Moundir, rendue publique le 4 février, a officialisé un lien qui, selon lui, existait avant la médiatisation d’Ambre. L’ancien aventurier indique avoir accompagné la jeune femme lors de périodes difficiles, et présente son message comme le récit d’un engagement discret auprès d’une artiste en devenir. Le ton du texte mêle encouragements et rappel des efforts nécessaires pour franchir les étapes d’une carrière artistique.

Parallèlement à ce soutien de Moundir, le parcours d’Ambre est également soutenu, selon les éléments diffusés, par des figures issues du milieu de la Star Academy. Une ancienne vidéo montrant Ambre en compagnie de Sofiane Tadjine, ancien participant emblématique de la saison 4, a refait surface et relancé les échanges en ligne. Face aux réactions, Sofiane Tadjine a expliqué publiquement que leur relation était « seulement basée sur la musique et le respect » et qu’il suivait son parcours avec bienveillance sans interférer dans son aventure télévisée.

Ces prises de parole et ces publications s’inscrivent dans le contexte d’une émission marquée par la progression médiatique des candidats : Ambre, finaliste, a accumulé une expérience et des relations professionnelles avant et pendant son passage au château de Dammarie‑les‑Lys, selon les informations partagées sur les réseaux. Le message de Moundir, relayé sur Instagram, fait partie des soutiens publics dont elle bénéficie à l’approche de l’ultime émission.