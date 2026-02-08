Ambre (Star Academy) : Patricia Kaas, qui l’a soutenue, se rebelle

Ambre , gagnante de la treizième saison de la Star Academy, a conclu la finale de l’émission ce samedi par un duo inattendu avec son idole, la chanteuse Patricia Kaas , et une séquence devenue virale : après leur prestation, Ambre n’a pas entendu l’invitation de l’animateur à s’embrasser, provoquant un moment de gêne immédiatement commenté sur les réseaux. La candidate, qui avait frappé les esprits dès le lancement en reprenant le tube Entrer dans la lumière, s’est imposée face à Léa avec 59 % des suffrages et devient la treizième lauréate du télé-crochet.

Ambre, gagnante de la treizième saison de la Star Academy, a conclu la finale de l’émission ce samedi par un duo inattendu avec son idole, la chanteuse Patricia Kaas, et une séquence devenue virale : après leur prestation, Ambre n’a pas entendu l’invitation de l’animateur à s’embrasser, provoquant un moment de gêne immédiatement commenté sur les réseaux. La candidate, qui avait frappé les esprits dès le lancement en reprenant le tube Entrer dans la lumière, s’est imposée face à Léa avec 59 % des suffrages et devient la treizième lauréate du télé-crochet.

La présence de Patricia Kaas à la finale n’était pas anodine : l’artiste a suivi la saison et soutenu Ambre depuis le début, et leur duo sur scène avait une portée symbolique forte pour la gagnante. Seize semaines après le kick-off où Ambre avait déjà marqué les esprits sur le même morceau, la finale a offert la rencontre sur scène entre la jeune chanteuse et celle qui l’a inspirée tout au long de la compétition. Avec cette victoire à 59 %, Ambre succède à des anciens lauréats tels que Marine, Pierre ou Anisha, selon les archives de l’émission.

Immédiatement après la prestation, la séquence légère et inattendue a retenu l’attention : Patricia Kaas a longuement complimenté Ambre, puis Nikos Aliagas a proposé aux deux femmes de se prendre dans les bras. Concentrée, la gagnante n’a pas entendu l’invitation et est repartie s’asseoir, laissant Patricia Kaas dans l’attente. Les images ont rapidement circulé et suscité des réactions amusées sur la Toile, plusieurs internautes évoquant « Ambre dans sa bulle » ou parlant du « vent accidentel » infligé à l’artiste, avant de souligner que la situation a été réparée quelques instants plus tard.

Publicité

Ambre est « dans sa bulle »

Sur le plateau, Nikos Aliagas a tenté de détendre l’atmosphère : « En fait, je t’invitais à la prendre dans les bras. Si t’as pas envie… », a-t-il lancé avant qu’Ambre, visiblement confuse, ne se jette finalement sur Patricia Kaas pour l’embrasser. La lauréate a reconnu ne pas avoir entendu la phrase, et l’animateur a précisé : « Elle est dans son truc, dans son couloir », pour expliquer son absence de réaction immédiate.

Patricia Kaas a affiché une attitude bienveillante et a rappelé combien elle avait été touchée par le parcours d’Ambre pendant la saison. L’artiste, qui suivait l’émission depuis chez elle chaque samedi soir, a salué la force et le grain de voix de la jeune chanteuse : « Elle a cette force, ce côté un peu rocailleux (…) Je me suis pas posé cent questions, j’aimerais être là. Elle a chanté Entrer dans la lumière, peut-être que ça lui portera chance jusqu’au bout. Et c’est mérité », a-t-elle déclaré.

Patricia Kaas, ancienne coach de The Voice et artiste reconnue internationalement, fête cette année une carrière notable : elle a vendu plus de vingt millions d’albums et poursuit une présence scénique importante en France, en Russie, en Suisse et dans d’autres pays. Sur le plateau, Nikos Aliagas a conclu en souhaitant aux candidats, notamment à Ambre, de connaître ne serait-ce que la moitié du parcours de carrière de la chanteuse : « Je vous souhaite à tous de vivre ne serait-ce que la moitié de la carrière de cette femme exceptionnelle qu’est Patricia Kaas. On n’arrive jamais dans la lumière par hasard ».