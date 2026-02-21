Amber Glenn évoque ses règles aux JO

Aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 , la patineuse américaine Amber Glenn a attiré l’attention non seulement pour sa performance mais aussi pour une déclaration crue et inédite au micro : “J’ai mes règles en ce moment”, a-t-elle confié en larmes après son programme libre. Championne olympique par équipes et première femme ouvertement queer à représenter les États-Unis en individuel dans cette discipline, Glenn a reçu quelques heures avant son départ sur la glace un message vidéo de Madonna la pressant d’“aller chercher l’or”, une séquence qui a contribué à faire d’elle l’un des visages marquants de ces Jeux.

Aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, la patineuse américaine Amber Glenn a attiré l’attention non seulement pour sa performance mais aussi pour une déclaration crue et inédite au micro : “J’ai mes règles en ce moment”, a-t-elle confié en larmes après son programme libre. Championne olympique par équipes et première femme ouvertement queer à représenter les États-Unis en individuel dans cette discipline, Glenn a reçu quelques heures avant son départ sur la glace un message vidéo de Madonna la pressant d’“aller chercher l’or”, une séquence qui a contribué à faire d’elle l’un des visages marquants de ces Jeux.

Sur le plan sportif, la soirée fut contrastée. Après un triple axel réussi et une combinaison bien maîtrisée, Amber Glenn a commis une erreur technique : un double au lieu d’un triple loop, élément ainsi invalidé et noté zéro, la faisant chuter provisoirement à la 13e place et éloignant ses espoirs de médaille individuelle. C’est dans ce contexte de tension et de frustration qu’elle a évoqué le poids d’un sujet rarement assumé publiquement au plus haut niveau de la compétition.

La patineuse a expliqué combien les menstruations peuvent altérer l’énergie, la concentration et l’humeur, et a dénoncé le silence autour de cette réalité pour les sportives. “C’est vraiment très difficile, surtout quand on doit porter ce genre de vêtements et qu’on doit être performante devant le monde entier. C’est dur et personne n’en parle”, a-t-elle déclaré. Elle avait déjà abordé le sujet après son programme court sur les réseaux sociaux, rappelant que “les cycles menstruels peuvent influencer les performances féminines de manière subtile, affectant l’énergie, la concentration, l’humeur et le confort physique”, citant crampes, fatigue, maux de tête et fluctuations hormonales.

Derrière la performance : contexte personnel et retombées médiatiques

La prise de parole d’Amber Glenn intervient alors que le patinage artistique américain traverse plusieurs secousses. D’un côté, la reconnaissance publique de Glenn — renforcée par des soutiens populaires et médiatiques — a été accompagnée d’un déferlement de critiques et de messages haineux en ligne, notamment après ses déclarations publiques en faveur des droits LGBTQIA+. De l’autre, des révélations judiciaires liées à son passé ont rebondi pendant les Jeux.

Le 18 février, Benjamin Shroats, ancien entraîneur d’Amber Glenn, a été arrêté au Texas. L’homme de 47 ans est accusé d’agression sexuelle et d’attentat à la pudeur sur mineur, des faits qu’il nie. Selon un rapport de police relayé par la presse, il aurait eu des relations inappropriées avec deux athlètes, dont l’une alors mineure. Son avocat, Scott Edgett, a décrit Shroats comme un entraîneur respecté depuis trente ans dans la région de Dallas-Fort Worth. Shroats avait coaché Amber Glenn dès l’âge de 9 ans ; en 2014, la patineuse le présentait comme un mentor.

Sportivement, Amber Glenn a conclu sa compétition individuelle à la cinquième place avec 214,91 points, tandis que la médaille d’or individuelle est revenue à sa compatriote Alysa Liu. Elle quitte Milan-Cortina 2026 avec une médaille d’or par équipes et une prise de parole qui a alimenté les débats dans et hors du milieu sportif.