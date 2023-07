Ambassade des USA près le Bénin: Célébration du 247eme indépendance des Etats-Unis

L’Ambassade des Etats Unis d’Amérique, près le Bénin a organisé une soirée en prélude de la célébration de la fête d’indépendance des USA ce vendredi 30 juin 2023, dans ses locaux.

Le jardin de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique près le Bénin a abrité dans la soirée de ce vendredi 30 juin 2023, un cocktail dinatoire en prélude à la célébration de la 247eme célébration de l’accession à l’indépendance des Etats Unis d’Amérique. La soirée a démarré par le défilé du détachement des Malouines, suivie de l’exécution des hymnes nationaux des Etats-Unis d’Amérique et du Bénin.

Brian Shukan, l’Ambassadeur des USA près le Bénin, après avoir remercié tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de l’évènement, a levé un coin de voile sur le partenariat existant entre le Bénin et les Etats-Unis d’Amérique. A en croire ce dernier, ce partenariat est fondé sur des valeurs communes à savoir l’engagement en faveur de la démocratie , du développement durable, des opportunités économiques, de la coopération sécuritaire et du renforcement des liens entre les deux peuples.

Il a aussi profité de l’occasion pour faire un bilan du travail effectué par le Millenium Challenge Corporation (MCC). « Par le biais du MCC, le gouvernement des Etats-Unis a soutenu le triplement de la capacité de distribution d’électricité au Bénin grâce à la construction ou à la réhabilitation de 19 sous-stations et de près de 900 kilomètres de lignes électriques nouvelles ou modernisées« , a -t-il laissé entendre.

Dans le domaine de la santé, les Etats-Unis ont versé plus de 31 milliards de francs CFA au Bénin en 2022 pour lutter contre le paludisme et les Maladies Tropicales Négligées, améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile, la planification familiale, l’eau, l’assainissement, et l’hygiène. Sur le plan sécuritaire, un renforcement significatif de la coopération avec les forces Armées Béninoises et la police républicaine est en cours.

Pour finir, il a salué Karen Gustafson, qui est en fin de mission au Bénin. A l’en croire, cette dernière, qui était au Bénin depuis trois ans a joué un rôle essentiel au cours de la période de la pandémie du Covid 19. « Elle a travaillé sans relâche pour renforcer l’équipe bénino-américaine à l’ambassade, mais a également contribué au renforcement de notre partenariat bilatéral avec le Bénin« , a conclu l’ambassadeur

Le 4 juillet 1776 : la déclaration d’Indépendance des États-Unis

Pour rappel, le 4 juillet 1776, à Philadelphie, les colonies américaines firent officiellement sécession, donnant naissance à une nouvelle nation : les États-Unis d’Amérique.