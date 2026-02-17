Amazone Airlines: le Bénin dispose d’une nouvelle compagnie aérienne

Amazone Airlines a obtenu son permis d’exploitation aérien, autorisant officiellement la nouvelle compagnie à opérer sous pavillon béninois. La certification, délivrée après une phase de vérifications administratives et techniques, confirme que la société remplit les conditions requises pour exploiter des vols conformément aux normes nationales et internationales de sécurité.

Selon les éléments communiqués par la compagnie, l’octroi du permis fait suite à plusieurs mois de préparation et de contrôles. Les autorités compétentes ont examiné les procédures opérationnelles, la qualification des équipages et des personnels techniques, ainsi que le système de gestion de la sécurité mis en place par l’exploitant.

Le dossier présenté par Amazone Airlines souligne sa capacité à assurer des vols fiables et sécurisés. Jusqu’à présent, le marché intérieur et régional était majoritairement desservi par des transporteurs étrangers ; les responsables de la nouvelle compagnie indiquent vouloir renforcer la connectivité du Bénin, soutenir le développement touristique et faciliter les échanges commerciaux.

Autorisation, exigences et retombées attendues

Un permis d’exploitation aérien (Air Operator Certificate) atteste, en pratique, que l’exploitant dispose d’un manuel d’exploitation conforme, d’un dispositif de maintenance, d’un personnel navigant et technique formé et enregistré, ainsi que d’un système de gestion de la sécurité fonctionnel. Ces éléments font l’objet d’inspections et d’audits menés par les instances de contrôle de l’aviation civile avant délivrance du document.

Pour Amazone Airlines, la mise en conformité a notamment porté sur l’élaboration de procédures opérationnelles écrites, la validation des qualifications des pilotes et techniciens, et la démonstration d’arrangements logistiques pour l’entretien des aéronefs. La compagnie affirme avoir passé avec succès ces différentes étapes et s’être dotée d’un cadre organisationnel adapté.

Le regain d’intérêt pour un pavillon national intervient après des tentatives antérieures qui n’ont pas abouti à une exploitation durable. Le paysage régional de l’aérien reste concurrentiel et dominé par des acteurs déjà établis ; l’émergence d’une nouvelle compagnie nationale nécessite donc la mise en place d’un modèle économique viable, d’un réseau de routes et d’accords opérationnels avec des fournisseurs de maintenance et de services au sol.

