Amandine Petit revient sur les coulisses de Miss France : « C’est finito pipo »

Miss France fait à nouveau la une après la publication d’un livre et des confidences d’une ancienne lauréate. Entre révélations de violences dans les coulisses et témoignages sur la brutalité de la perte du titre, le concours apparaît sous un jour très différent de l’image de conte de fées souvent véhiculée.

En juin 2025, Hubert Guérin publie Miss France, du rêve à la réalité, un ouvrage qui suscite une onde de choc au sein de l’institution. Selon le livre, des dizaines d’anciennes reines de beauté, issues des promotions des années 1960 à 2000, ont choisi de briser le silence pour rapporter des faits graves sur les coulisses du concours. Les témoignages évoquent notamment des situations de harcèlement et d’agressions sexuelles, décrivant des jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans confrontées à des comportements prédateurs sans protection suffisante.

Face à ces allégations, le président de Miss France, Frédéric Gilbert, a publié un communiqué invitant à la prudence quant à la véracité des faits rapportés tout en encourageant les éventuelles victimes à saisir la justice. Le livre et la réaction de la direction du concours relancent le débat sur la sécurité et l’encadrement des candidates pendant et après leur règne.

Paroles d’une ancienne Miss : l’après-couronne, une « redescente » violente

Parallèlement aux révélations du livre, Amandine Petit, sacrée Miss France en 2021, s’est exprimée lors d’un entretien avec Alix Grousset sur YouTube pour décrire la brusque rupture que représente la fin du mandat. Elle raconte comment, le soir du nouveau couronnement, la transmission de la couronne peut être vécue comme un arrêt brutal : “On te retire littéralement ta couronne, on la met sur quelqu’un d’autre, et là, tu arrives dans ta loge et c’est finito pipo”, rapporte la presse.

Amandine Petit décrit son retour à la vie ordinaire immédiatement après sa passation de pouvoir : elle dit être repartie “avec ma petite voiture d’étudiante” et avoir dormi chez ses parents la nuit même. Ce contraste entre l’exposition médiatique du règne et le retour à un quotidien modeste illustre, selon elle, une forme de désillusion et d’interrogation sur la portée réelle du titre. “Je me suis réveillée le matin et je me suis dit : ‘Alors, c’est vrai, ta vie, elle a changé. Mais dans quelle mesure ? Jusqu’où ta vie a changé ? Et jusqu’à quand aussi ?’”, confie-t-elle.

Au fil de l’entretien, Amandine Petit aborde aussi la question de l’identité après son année de règne. Elle évoque la nécessité pour les anciennes reines de reprendre la main sur leur projet personnel et de ne pas se laisser définir uniquement par le titre. “Je me réveillais un an après, quasiment au même endroit où je m’étais couchée un an avant”, affirme-t-elle, soulignant la difficulté de retrouver sa trajectoire.

