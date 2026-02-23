Amandine Pellissard vend sur Vinted un body Shein en similicuir porté une seule fois

Amandine Pellissard , connue du grand public pour sa participation à l’émission Familles nombreuses diffusée sur TF1, continue de faire parler d’elle en 2026 : après une reconversion dans le contenu pour adultes et une mise en pause de cette activité, la mère de famille a récemment mis en vente sur Vinted un body en similicuir qu’elle indique avoir « porté une seule fois », affiché au prix de 8 euros. Sa trajectoire médiatique, entre notoriété télévisuelle, activité sur une plateforme payante pour adultes et polémiques récurrentes, reste scrutée par les internautes.

Découverte du grand public en 2020 en pleine période de pandémie, Amandine Pellissard s’est rapidement imposée par son caractère direct et protecteur au sein de l’émission Familles nombreuses sur TF1. La production a capitalisé sur son image en lui proposant un spin-off estival, renforçant sa visibilité. Profitant de cette audience, elle a ensuite quitté le format pour développer une activité d’influence, mais dans des registres éloignés du programme familial : la création de contenu à caractère sexuel sur une plateforme payante destinée à un public adulte, activité qu’elle gère seule ou en duo avec son époux, Alex.

Cette reconversion a généré des revenus, selon ses déclarations, mais aussi d’importantes réactions adverses sur les réseaux sociaux : insultes, harcèlement en ligne et affaires judiciaires. Amandine Pellissard a été la cible d’un important « shitstorm » médiatique et a fait face à des procédures et des déconvenues médiatiques, y compris une convocation devant le juge des enfants liée à ces polémiques. Elle est également passée sur le plateau de l’émission TPMP, animé par Cyril Hanouna, pour tenter d’expliquer son choix et défendre son modèle économique, sans toutefois éteindre les critiques.

De la visibilité télévisuelle aux annonces de seconde main : une notoriété polymorphe

En 2026, la vie d’Amandine Pellissard apparaît fragmentée entre périodes d’activité publique et pauses liées à des événements personnels : la mise en pause, il y a environ un an, de son activité pour adultes, des problèmes de santé touchant son époux, l’agression de son fils aîné, Léo, ainsi que des litiges avec un ancien propriétaire et un déménagement en Espagne. Ces éléments, rapportés au fil des publications et des médias, expliquent en partie la diminution de la production de contenu explicite et la persistance d’un suivi médiatique axé davantage sur la vie privée de la famille que sur ses activités en ligne.

Parallèlement, la monétisation via des appels aux dons a suscité de nouvelles controverses : Amandine a récemment lancé une cagnotte en ligne destinée à couvrir des frais de santé liés à son conjoint, démarche qui a alimenté les débats sur la légitimité et la transparence des demandes de financement public. Sur le marché de l’occasion, l’influenceuse a publié plusieurs annonces sur le site Vinted, proposant des vêtements d’enfants ainsi que des pièces personnelles : une paire de chaussures « bling-bling », une robe aux épaules dénudées et le body en similicuir de la marque Shein, décrit comme en « très bon état » et vendu pour 8 €.

Les informations disponibles s’arrêtent sur ces éléments factuels concernant sa présence sur Vinted, l’état de santé de son époux et la mise en pause de son activité sur la plateforme pour adultes.