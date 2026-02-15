Amandine Pellissard : On va au club naturiste

Amandine Pellissard , connue pour son rôle dans Familles nombreuses sur TF1 , suscite depuis plusieurs années une vive attention médiatique après sa reconversion dans le contenu adulte payant. Sa trajectoire, mêlant télévision familiale, posts provocateurs et activités sur une plateforme payante pour adultes , alimente polémiques et débats, jusqu’à un passage devant le juge pour enfants et des interventions publiques dans les médias.

Amandine Pellissard, connue pour son rôle dans Familles nombreuses sur TF1, suscite depuis plusieurs années une vive attention médiatique après sa reconversion dans le contenu adulte payant. Sa trajectoire, mêlant télévision familiale, posts provocateurs et activités sur une plateforme payante pour adultes, alimente polémiques et débats, jusqu’à un passage devant le juge pour enfants et des interventions publiques dans les médias.

Révélée par le programme familial, Amandine Pellissard s’est imposée à l’écran par son caractère et ses emportements, qui ont rapidement fait d’elle l’un des visages les plus identifiables de l’émission. La production lui a ensuite confié un spin-off estival, qui a suivi la famille à Saint‑Tropez et offert des séquences largement relayées sur les réseaux sociaux. Ces apparitions télévisées, parfois crues et très médiatisées, ont participé à la construction de sa notoriété.

À partir de cette visibilité, Amandine Pellissard a cherché à diversifier son influence et ses revenus, s’orientant vers le statut d’« influenceuse » et, plus récemment, vers la création de contenus pour adultes en solo et en couple aux côtés de son époux, Alex. Selon les éléments publiés, cette reconversion s’est faite via une plateforme payante pour adultes, pratique qui a généré un important retentissement médiatique et des réactions contrastées du public.

Amandine Pellissard : parcours, choix médiatiques et réactions

Installée comme figure de la télé-réalité, Amandine Pellissard a vu sa trajectoire glisser vers des activités plus controversées. La diffusion de contenus X, expliquent ses interventions publiques, s’inscrit selon elle dans une logique de demande des internautes : « C’est le principe de l’offre et de la demande. », a-t‑elle déclaré lors d’une de ses apparitions médiatiques.

Interrogée en 2024 sur le plateau de TPMP (émission de divertissement et de débat télévisé), Amandine a justifié sa reconversion par la forte sollicitation reçue sur les réseaux sociaux : « On recevait énormément de demandes sur Instagram, ça faisait bien un moment. On n’a jamais eu de problème avec ça. Depuis plusieurs années, on assume totalement avoir une sexualité libre. »

Le couple Pellissard affirme par ailleurs fréquenter régulièrement le Cap d’Agde, un lieu souvent cité dans les discussions publiques autour du naturisme et des pratiques érotiques en communauté. Amandine a précisé : « On va au club naturiste du Cap d’Agde tous les ans depuis des années. C’est moi qui y ai pensé en premier et, au départ, Alex était plutôt mitigé. »

La bascule vers le contenu adulte a entraîné des conséquences juridiques et sociales pour la famille, avec, parmi les développements rapportés, un passage devant le juge pour enfants. Ce rendez‑vous judiciaire a été présenté dans les médias comme l’un des épisodes marquants de cette reconversion.

Par ailleurs, des rumeurs de collaboration avec des acteurs du marché de l’influence ont circulé : il est notamment évoqué qu’Amandine aurait approché Magali Berdah, personnalité bien connue du secteur des influenceurs et des partenariats commerciaux. Les retombées médiatiques de ces polémiques ont modifié la perception du public, certains fans de la première heure exprimant leur mécontentement.

Selon ses confidences publiques, la décision de produire des contenus X a été discutée et actée en couple, Alex jouant un rôle de partenaire dans cette activité. Amandine rapporte qu’au départ, son mari était plutôt réservé, mais qu’elle a réussi à le convaincre de l’accompagner dans ce projet.