Amandine Pellissard, mère de 8 enfants, révèle la réalité de ses vacances

Amandine Pellissard, figure médiatique de l’émission Familles nombreuses : la vie en XXL, suscite toujours des réactions : elle détaille désormais le budget de sa tribu de neuf enfants (estimation mensuelle entre 3 000 et 4 000 euros), répond aux accusations de perception d’aides après son installation en Espagne et mène des activités rémunératrices via des abonnements payants et la publication prochaine d’une autobiographie.

Révélée au grand public par TF1, la famille Pellissard a connu une exposition soutenue ces dernières années, marquée par des épisodes de tensions en coulisses et une action judiciaire engagée contre la production au sujet des conditions de tournage. Cette médiatisation a amplifié les débats autour de leurs choix de vie et de revenus.

Le foyer compte neuf enfants : Léo, Léna, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector, Octave et la petite dernière, Maena. Lors d’un live Instagram, le couple a évoqué la logistique quotidienne : le coût des courses choque par son ampleur — « 600 balles pour une semaine », a d’abord lancé Alexandre, avant qu’Amandine ne corrige qu’il s’agit plutôt de quatre à cinq jours. Sur le montant mensuel consacré à l’alimentation et à l’hygiène, Alexandre a avancé 2 500 euros ; Amandine a estimé la dépense « entre 3 000 et 4 000 euros », en incluant couches et achats ponctuels. À cela s’ajoutent des frais de cantine évalués à 5,75 euros par élève pour les enfants scolarisés.

Amandine Pellissard sans détour sur le budget de sa famille nombreuse

Le débat sur le budget s’est accompagné de précisions publiques et d’interventions vives d’Amandine sur les réseaux sociaux. Elle a notamment pointé les différences de perception au sein du couple sur qui effectue les courses et sur la variabilité des achats d’une semaine à l’autre. Les montants avancés incluent selon elle l’ensemble des postes alimentaires et d’hygiène, mais varient en fonction des besoins ponctuels de la tribu.

Le départ de la famille vers l’Espagne, annoncé en juillet dernier, a intensifié les réactions en ligne. L’aîné, Léo, n’a pas suivi le reste du foyer, ce qui a alimenté les conversations. Très rapidement, une rumeur a circulé selon laquelle le couple percevrait encore des prestations sociales françaises malgré ce choix d’exil.

Face à ces allégations, Amandine Pellissard a publié une capture d’écran de son compte CAF pour démontrer qu’elle ne touche « ni en France, ni ailleurs » d’aides depuis deux ans. Sur Instagram, elle a fermement démenti les accusations et rappelé qu’elle exerce une activité professionnelle et s’acquitte de ses impôts.

Sur le plan professionnel, le couple a diversifié ses sources de revenus. Depuis décembre 2022, ils proposent du contenu payant sur la plateforme MYM : un abonnement mensuel à 10 euros donne accès à un « mur » de photos, et des demandes personnalisées sont facturées à la carte, avec des vidéos situées selon Amandine entre 60 et 150 euros et des photos autour de 20 euros chacune. Selon elle, ces revenus permettent d’assurer un niveau de vie indépendant des aides.