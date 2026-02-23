Amandine Pellissard exilée en Espagne fustige la France

Amandine Pellissard , connue pour sa participation à l’émission Familles nombreuses sur TF1 , a quitté la France pour s’installer en Espagne. Son installation à l’étranger intervient après une série de polémiques liées à sa reconversion dans le contenu pour adultes, des accusations de cyberharcèlement et des incidents touchant sa famille, qui ont rendu sa vie en France de plus en plus conflictuelle.

Révélée au grand public au début des années 2020 avec son mari, Alex, et leur importante fratrie, Amandine Pellissard s’est d’abord imposée comme figure médiatique grâce à son franc-parler et son rôle central dans le programme dédié aux familles nombreuses. Elle a ensuite quitté l’émission et orienté sa carrière vers l’influence, avant de choisir une activité payante sur une plateforme de contenus pour adultes, où elle propose du contenu en solo et en duo avec son compagnon.

Cette reconversion professionnelle a déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux, en radio et à la télévision. L’influenceuse a été au cœur de plusieurs discussions publiques, notamment lors d’apparitions dans l’émission TPMP présentée par Cyril Hanouna, où elle a défendu son choix d’activité devant les chroniqueurs. Par ailleurs, un reportage signé Jeremstar a exposé des éléments de sa vie privée qui l’ont conduite à être présentée devant un juge pour enfants.

Installation en Espagne : conditions de vie et réponses aux critiques

Selon des propos rapportés par Télé 2 Semaines et relayés par Programme.tv, la famille Pellissard vivrait désormais dans un logement d’environ 200 m² avec balcon et vue sur la mer. Dans des publications et stories sur Instagram, Amandine Pellissard a expliqué certains aspects pratiques de son installation, en comparant les règles de location et le coût de la vie entre la France et l’Espagne.

Elle a notamment évoqué la durée des baux : “en France, le bail de location longue durée pour un logement vide est de trois ans”, a-t-elle affirmé, et ajouté que “en Espagne, c’est cinq ans”. Dans ses messages, elle a contesté l’idée selon laquelle tous les logements en front de mer seraient des résidences saisonnières, en soulignant qu’il existe des locations à l’année.

Sur le plan financier, Amandine Pellissard a déclaré constater des prix de consommation moins élevés pour certains produits et a commenté des différences pratiques, comme la gratuité des sacs lors des courses, qu’elle a mise en avant comme un exemple de dissemblance avec la France. Ces remarques ont suscité des réactions d’internautes, auxquelles elle a répondu à plusieurs reprises via ses réseaux sociaux.

