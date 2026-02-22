Amandine Pellissard confrontée à une proposition de 10 000 €

Amandine Pellissard , connue pour sa participation à l’émission Familles nombreuses diffusée sur TF1, a basculé dans la création de contenus pour adultes via une plateforme payante, suscitant polémiques et cyberharcèlement. L’ancienne candidate, devenue influenceuse, a expliqué en 2023 avoir refusé une proposition de 10 000 euros pour une pratique d’échangisme et avoir été confrontée à des attaques en ligne et à des procédures liées à sa situation familiale.

Amandine Pellissard, connue pour sa participation à l’émission Familles nombreuses diffusée sur TF1, a basculé dans la création de contenus pour adultes via une plateforme payante, suscitant polémiques et cyberharcèlement. L’ancienne candidate, devenue influenceuse, a expliqué en 2023 avoir refusé une proposition de 10 000 euros pour une pratique d’échangisme et avoir été confrontée à des attaques en ligne et à des procédures liées à sa situation familiale.

Présentée au départ comme la matriarche dynamique d’un foyer très médiatisé, Amandine Pellissard a peu à peu transformé sa notoriété télévisuelle en activité commerciale sur Internet. Selon les éléments rapportés, elle a choisi de diffuser des photos et vidéos à caractère sexuel sur une plateforme par abonnement réservée aux contenus pour adultes, un modèle reposant sur des paiements mensuels donnant accès à des publications exclusives.

La production de ces contenus se fait en collaboration étroite avec son époux, Alex, décrit comme timide mais présent sur les images et les prises de vue. Des reportages et interviews, notamment avec le journaliste Jeremstar, montrent l’emploi d’accessoires sexuels et évoquent la présence de sextoys dans le mobilier familial. Le couple indique fréquenter le village du Cap d’Agde depuis plusieurs années, tout en affirmant ne pas pratiquer l’échangisme.

Une reconversion au cœur de réactions éclatées entre justice, médias et réseaux

La conversion d’Amandine Pellissard au porno amateur a entraîné une exposition médiatique et numérique importante. Sur les réseaux sociaux, elle se dit régulièrement victime de cyberharcèlement et de propos injurieux de la part de « haters » et de trolls. Elle a également été citée devant un juge pour enfants, procédure dont elle a fait part publiquement sans que des détails supplémentaires ne soient apportés dans les éléments reproduits ici.

Sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste, animée par Cyril Hanouna, Amandine a défendu son activité et détaillé certaines limites qu’elle se refuse à franchir. Elle a notamment raconté avoir récemment reçu une offre de 10 000 euros pour participer à une pratique d’échangisme, qu’elle a rejetée en soulignant l’exclusivité de son couple : « Personne ne touche mon mari ! Personne ne me touche à part lui ! »

La reconversion a aussi engendré des tensions au sein de la communauté des influenceurs pornographiques. Amandine se dit visée par des attaques d’autres acteurs du milieu, en particulier par un influenceur identifié comme AD Laurent, contre lequel elle a tenu des propos très vifs lors d’une interview accordée à Jeremstar : « Il est con comme ses pieds, le QI d’un poisson rouge. » Par ailleurs, elle a été mêlée à une dispute d’influenceurs évoquée dans un contexte lié au suicide de Mehdi Saucisson, sans que des éléments supplémentaires viennent préciser son rôle exact dans ce dossier.

