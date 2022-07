La célébrité ivoirienne du reggae, Seydou Kone, connue plus sous le pseudonyme professionnel Alpha Blondy vient de dévoiler un nouveau son intitulé « Jamming in Ouagadougou ». Dans ce hit, le reggaeman a rendu un bel hommage à Moustapha Thiombiano, un homme de média burkinabè, pionnier de l’audiovisuel en Afrique francophone, et l’un des fondateurs de la chaîne SAVANE FM, en particulier et à toute la ville de Ouagadougou en général.

Sur le même sujet