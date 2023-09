Alpha Blondy aux dirigeants africains: « rappelez vous que le temps est plus puissant que vous »

La légende du reggae ivoirien, Alpha Blondy, a récemment partagé un message poignant sur sa page Facebook, adressé à ceux qui abusent de leur pouvoir et négligent les plus vulnérables dans la société. Dans ce post, il rappelle une vérité universelle: le temps et les circonstances peuvent changer en un instant.

Le message, écrit avec sagesse, débute par une métaphore puissante : « Quand un oiseau est vivant, il mange des fourmis. Quand un oiseau est mort, les fourmis mangent l’oiseau. » Cette comparaison simple mais profonde nous rappelle la fragilité de la vie et l’importance de la compassion envers les autres.

Alpha Blondy continue en soulignant que, bien que quelqu’un puisse être puissant aujourd’hui, le temps reste plus puissant que n’importe qui. Il met en garde contre l’arrogance et l’indifférence envers les autres, car les rôles peuvent s’inverser rapidement. « Vous pouvez être puissant aujourd’hui, mais rappelez-vous que le temps est plus puissant que vous…. Un arbre peut produire un million d’allumettes mais une seule allumette suffit pour brûler des millions d’arbres…. Rien n’est permanent« , a-t-il écrit.

Un message aux dirigeants africains

Connu pour son engagement envers la justice et la démocratie, le chanteur engagé Alpha Blondy ne se limite pas à des conseils de vie personnelle. Il utilise également sa voix pour critiquer les dirigeants africains qui s’accrochent au pouvoir en violant les règles constitutionnelles de leur pays.

Ce nouveau message émouvant s’adresse indirectement à certains dirigeants africains qui, au nom du pouvoir, exercent une emprise oppressante et brident les droits des plus faibles au sein de leurs sociétés.

Récemment, l’ambassadeur de la paix de la CEDEAO pour la Côte d’Ivoire a vivement réagi à l’option d’intervention militaire au Niger pour rétablir le président Bazoum, renversé par un coup d’État. Son opposition à de telles mesures démontre sa conviction en faveur d’un changement démocratique pacifique et de la préservation des valeurs constitutionnelles.

