Allemagne : Rheinmetall acquiert 51% de DOK-ING, leader du déminage robotisé

Le groupe allemand Rheinmetall a annoncé le 4 mars 2026 avoir pris le contrôle majoritaire de l’industriel croate DOK-ING, spécialiste des robots de déminage, en rachetant 51 % du capital.

Technologie
Allemagne : Rheinmetall acquiert 51% de DOK-ING, leader du déminage robotisé
Le groupe allemand Rheinmetall a annoncé le 4 mars 2026 avoir pris le contrôle majoritaire de l'industriel croate DOK-ING, spécialiste des robots de déminage, en rachetant 51 % du capital.

Créée au début des années 1990 en Croatie, DOK-ING s’est imposée comme un acteur reconnu dans le domaine des engins autonomes de neutralisation d’engins explosifs. Rheinmetall insiste sur l’efficacité des équipements de la société lors d’opérations en Ukraine.

Les deux entreprises précisent qu’elles vont concevoir ensemble une gamme de matériels destinés tant aux opérations de combat qu’au soutien des forces, sans révéler le montant de la transaction.

Parmi les projets évoqués figure le développement d’un système d’appui armé sans équipage, pensé pour être opéré avec des chars et des véhicules de combat d’infanterie afin d’assurer des missions de reconnaissance et d’appui-feu.

Renforcement des capacités des blindés et synergies industrielles

Rheinmetall indique que ces plateformes téléopérées pourront fonctionner de concert avec ses matériels existants, notamment le char de combat principal Panther KF51, le véhicule de dépannage Büffel/Buffalo et le véhicule de génie blindé Kodiak.

Basée à Düsseldorf, la société allemande — qui fabrique munitions, systèmes d’artillerie et véhicules militaires — avait annoncé fin décembre 2025 son intention de se départir de ses activités civiles pour se consacrer exclusivement au secteur de la défense.

Rheinmetall a été l’un des grands bénéficiaires du regain de commandes lié au réarmement européen provoqué par la guerre en Ukraine. De son côté, DOK-ING a partiellement transféré une chaîne de production en Ukraine en 2024, selon les informations communiquées par les parties.

