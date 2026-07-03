Allemagne: Julian Nagelsmann quitte son poste, la Fédération allemande ouvre la porte à Jurgen Klopp

Après l’élimination prématurée de l’Allemagne en Coupe du monde 2026, Julian Nagelsmann a officiellement quitté ses fonctions de sélectionneur. La Fédération allemande de football explore désormais la piste menant à Jürgen Klopp.

C’est désormais officiel : Julian Nagelsmann n’est plus le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne. Au lendemain d’un parcours décevant en Coupe du monde 2026, la Fédération allemande de football a acté la fin de sa collaboration avec le technicien de 38 ans. Dans un communiqué, la DFB a confirmé que la décision avait été prise d’un commun accord après une réunion avec la direction, au cours de laquelle Nagelsmann avait déjà exprimé son souhait de se retirer. Ses adjoints Benjamin Glück et Benjamin Hübner quittent également leurs fonctions dans la foulée.

La Fédération a salué le travail du staff sortant, tout en actant la nécessité d’un nouveau cycle pour relancer une sélection allemande en quête de renouveau après une élimination jugée décevante. Dans la foulée, la DFB a ouvert un nouveau dossier majeur pour la succession. Selon les informations communiquées par l’instance, des discussions ont été engagées avec Jürgen Klopp, dont le nom circulait déjà avec insistance ces derniers jours.

L’ancien entraîneur de Liverpool, actuellement en retrait des bancs de touche, aurait d’ores et déjà manifesté un intérêt pour le poste de sélectionneur de la Mannschaft. Une option jugée prioritaire par les dirigeants allemands, qui espèrent convaincre l’un des techniciens les plus influents du football européen de prendre les rênes de l’équipe nationale. Le chantier est donc ouvert pour la Fédération allemande, qui souhaite rapidement tourner la page de la Coupe du monde et relancer un projet ambitieux autour d’un nouveau leader sur le banc.