Allemagne: décès du footballeur ghanéen Agyemang Diawusie, à 25 ans

Le footballeur allemand d’origine ghanéenne, Agyemang Diawusie, est décédé à l’âge de 25 ans.

Le décès de l’attaquant a été annoncé le mardi 28 novembre 2023, bien que la cause de sa mort prématurée n’ait pas encore été rendue publique. Diawusie a débuté sa carrière de footballeur au RB Leipzig et a ensuite joué pour le FC Ingolstadt, le Dynamo Dresden et le SpVgg Bayreuth.

Son dernier club était le Jahn Regensburg en Bundesliga 2, où il a disputé 15 matches. Le club de deuxième division allemande a d’ailleurs rendu hommage à son pensionnaire qui a trop tôt quitté la barque. « La famille Jahn pleure les personnes endeuillées et nos pensées vont à la famille, aux proches, aux amis proches et aux compagnons d’Agyemang (…) En raison de la situation terrible et par respect pour sa famille, nous demandons que leur vie privée soit respectée« , est-il indiqué dans un communiqué.

🕯️ Am heutigen Dienstag hat der SSV Jahn die schreckliche Nachricht erhalten, dass Jahn Profi Agyemang Diawusie im Alter von 25 Jahren verstorben ist. Der Verein ist geschockt und zutiefst betroffen über dieses tragische Ereignis. pic.twitter.com/hlh85RP54y — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) November 28, 2023

L’ancien club de Diawusie, le FC Ingolstadt, a également regretté cette disparition prématurée: « La famille Schanzer pleure la mort d’Agyemang Diawusie. C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de l’ancien professionnel de la FCI (2018-2020) mardi à l’âge de 25 ans. Nos pensées vont aux personnes endeuillées.«

Diawusie a joué pour l’Allemagne au niveau des jeunes, avec les U19 du pays, mais n’a jamais été sélectionné au niveau senior.

Die Schanzer Familie trauert um Agyemang Diawusie: Mit tiefster Betroffenheit hat uns die Nachricht erreicht, dass der ehemalige FCI-Profi (2018-2020) am Dienstag im Alter von 25 Jahren verstorben ist. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen. pic.twitter.com/1Wwsi5psOH — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) November 28, 2023