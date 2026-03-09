Alizée , révélée il y a vingt-cinq ans par le tube Moi… Lolita , se retrouve au centre d’un débat viral après la diffusion d’une vidéo de concert sur TikTok qui a suscité des milliers de commentaires. À 41 ans, la chanteuse corse prépare une tournée anniversaire pour septembre 2026, mais c’est une série d’attaques visant son apparence — notamment le surnom humiliant de “La Chipolata” — qui a déclenché une vive réaction en ligne et relancé le débat sur la place des artistes femmes dans l’espace public.

Alizée, révélée il y a vingt-cinq ans par le tube Moi… Lolita, se retrouve au centre d’un débat viral après la diffusion d’une vidéo de concert sur TikTok qui a suscité des milliers de commentaires. À 41 ans, la chanteuse corse prépare une tournée anniversaire pour septembre 2026, mais c’est une série d’attaques visant son apparence — notamment le surnom humiliant de “La Chipolata” — qui a déclenché une vive réaction en ligne et relancé le débat sur la place des artistes femmes dans l’espace public.

La carrière d’Alizée a connu des temps forts récemment : en décembre 2024 elle a chanté devant le pape François lors d’un événement à Ajaccio, et en septembre 2025 elle a rempli l’Olympia à Paris, un retour sur scène jugé particulièrement émouvant après une longue absence. Ces éléments figurent parmi les motifs avancés pour expliquer l’annonce d’une tournée anniversaire marquant ses vingt-cinq ans de carrière.

Le 3 février, un compte fan a publié sur TikTok une vidéo d’Alizée interprétant Moi… Lolita sur scène. Sur les images, la chanteuse est souriante, porte une veste à paillettes, un tee-shirt blanc, un mini-short et des santiags argentées, et interagit avec le public. La publication a généré plus de 4 600 commentaires, dont plusieurs moqueries ciblant son corps et son apparence.

25 ans après Moi… Lolita, Alizée prépare un retour très attendu sur scène

La tournée anniversaire annoncée pour septembre 2026 comprendra huit dates : Ajaccio, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux, Liège, Lille et Strasbourg. Le choix d’Ajaccio comme point de départ renvoie à l’attachement de l’artiste à sa ville natale.

Dans les mois précédant cette annonce, Alizée a multiplié les apparitions publiques. Elle a participé à la tournée I Gotta Feeling Tour, un spectacle rassemblant plusieurs artistes des années 2000, une reprise scénique qu’elle dit avoir acceptée « pour faire plaisir au producteur, qui est un ami ». Selon ses déclarations, l’accueil du public lors de ces représentations a conforté le projet de remontée régulière sur scène.

Le débat suscité par la vidéo TikTok illustre, selon plusieurs observateurs et internautes, une forme de « grossophobie ordinaire » sur les réseaux sociaux : des commentaires tels que « Je m’appelle Nutella », « Je m’appelle Loligras », « Raclette », « Tartiflette » et surtout « Je m’appelle Chipolata » ont été relevés sous la publication. Ces insultes ont généré des réactions de soutien à l’artiste de la part d’autres internautes.

