Alisha Lehmann: Ronaldo suit «la footballeuse la plus sexy du monde» sur Instagram

L’icône du football et de la mode, Alisha Lehmann, a révélé son plus célèbre admirateur sur les réseaux sociaux. Et la footballeuse a désigné la légende brésilienne, Ronaldo Nazario.

L’attaquante d’Aston Villa, Alisha Lehmann, est l’un des visages les plus reconnaissables du football féminin, compte tenu de sa présence dominante sur les réseaux sociaux. L’internationale suisse de 24 ans est considérée comme la footballeuse la plus attirante au monde, ce qui explique en partie le nombre important de ses abonnés sur Instagram (actuellement 16 millions).

La jeune femme a affirmé avoir déjà été approché par Drake pour un maillot dédicacé. Mais ce qui intéresse beaucoup plus ses followers, ce sont ses conversations (DM) avec les célébrités.

Interrogée sur le sujet lors d’une causerie sur la série « Unlocked » de la BBC, la footballeuse a éclaté de rire en entendant la question et a mentionné qu’il y avait « toute une liste« . Elle a cependant refusé d’approfondir les détails ou même d’exposer les noms. « Je n’ai pas de meilleur nom. Il y en a de très bons, mais je ne peux pas vous le dire. C’est impossible. Je pense que c’est trop privé« , a-t-elle déclaré.

Néanmoins, l’internationale suisse (42 capes) a choisi l’ancien attaquant brésilien Ronaldo Nazario pour être son follower le plus célèbre. « C’est l’un des meilleurs. Mais c’est Instagram, ce n’est pas le monde réel », a-t-elle ajouté, mais a refusé d’y lire une quelconque signification sérieuse.