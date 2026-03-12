Alimentation et nutrition au Bénin: le gouvernement adopte une stratégie pour 2026‑2030

Le gouvernement béninois a adopté une stratégie nationale en matière d’alimentation et de nutrition pour la période 2026‑2030. L’initiative vise à améliorer la sécurité alimentaire et la qualité nutritionnelle de la population à travers des actions coordonnées entre les différents secteurs. Le Gouvernement du Bénin a validé la nouvelle Stratégie nationale d’alimentation et de nutrition 2026‑2030. Cette feuille de route devrait permettre de renforcer les actions gouvernementales en faveur de l’accès des populations à une alimentation saine et de lutter plus efficacement contre les formes de malnutrition qui affectent encore plusieurs catégories d’âge.

La stratégie adoptée s’inscrit dans une vision globale de sécurité alimentaire. Elle identifie des axes prioritaires pour renforcer la production locale, améliorer la disponibilité des aliments nutritifs et encourager des pratiques alimentaires favorables à la santé. Elle prévoit une meilleure coordination entre les ministères concernés, les autorités locales et les partenaires techniques et financiers engagés dans le domaine.

Selon les autorités, l’objectif est d’atteindre des niveaux de nutrition satisfaisants pour tous les Béninois, en particulier les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les personnes vulnérables. Le document stratégique met également l’accent sur la sensibilisation des populations et la promotion de régimes alimentaires diversifiés, adaptés aux besoins nutritionnels.

La nouvelle stratégie 2026‑2030 entend intégrer des mesures spécifiques pour lutter contre les carences en micronutriments, réduire l’incidence de l’insécurité alimentaire et améliorer les pratiques de préparation et de conservation des aliments.

