Aliko Dangote 63e, Michael Hartono 99e…,: Top 100 des hommes les plus riches du monde

Le célèbre groupe américain Bloomberg spécialisé dans l’information économique et financière a rendu public son nouveau classement officiel des 100 milliardaires les plus riches du monde. Dans le lot, le milliardaire nigérian Aliko Dangote a évolué de plus 20 places devenant ainsi le 63e milliardaire le plus riche du monde.

Dans ce classement qui place le PDG de Tesla, Elon Musk, comme le milliardaire le plus riche du monde, l’homme d’affaires nigérian Dangote qui était le 65ème a connu une grande augmentation sur la valeur nette de ses chiffres d’affaires. Ce qui lui a donc permis de se hisser à 63e place désormais.

Top 100 des milliardaires les plus riches du monde

1 Elon Musk 214 milliards de dollars – 789 millions de dollars – 56,1 milliards de dollars États-Unis

2 Jeff Bezos 133 G$ -2,58 G$ -59,7 G$ États-Unis

3 Bernard Arnault 128 G$ +1,72 G$ -49,6 G$ France

5 Gautam Adani 110 G$ +2,09 G$ +34,0 G$ Inde

6 Larry Page 103 G$ -1,30 G$ -24,9 G$ États-Unis

7 Sergey Brin 99,2 G$ -1,21 G$ -24,3 G$ États-Unis

8 Warren Buffett 96,5 G$ -297 M$ -12,4 G$ États-Unis

9 Steve Ballmer 90,0 G$ -3,47 G$ -15,7 G$ États-Unis

10 Larry Ellison 87,1 G$ -1,08 G$ -20,1 G$ États-Unis

11 Mukesh Ambani 86,1 G$ -206 M$ -3,85 G$ Inde

12 Carlos Slim 73,7 G$ +256 M$ -72,1 M$ Mexique

13 Zhong Shanshan 70,4 G$ -922 M$ -9,39 G$ Chine

14 Charles Koch 68,2 G$ +21,2 M$ +6,96 G$ États-Unis

15 Julia Flesher Koch et famille 68,2 G$ +21,2 M$ +6,96 G$ États-Unis

16 Françoise Bettencourt Meyers 68,1 G$ + 1,67 G$ -25,6 G$ France

18 Jim Walton 58,7 G$ -150 M$ -5,86 G$ États-Unis

19 Rob Walton 58,2 G$ -98,5 M$ -5,82 G$ États-Unis

20 Alice Walton 56,6 G$ -99,9 M$ -6,02 G$ États-Unis

21 Jacqueline Badger Mars 49,8 G$ +122 M$ -1,35 G$ États-Unis

22 John Mars 49,8 G$ +122 M$ -1,35 G$ États-Unis

23 Amancio Ortega 49,2 G$ +1,30 G$ -18,4 G$ Espagne

24 Michael Dell 47,8 G$ -55,5 M$ -7,20 G$ États-Unis

25 Alain Wertheimer 44,7 G$ +410 M$ +11,8 G$ France

26 Gerard Wertheimer 44,7 milliards de dollars + 410 millions de dollars + 11,8 milliards de dollars France

27 Zhang Yiming 44,5 G$ 0 $ 0 $ Chine

28 Zeng Yuqun 42,9 G$ -1,29 G$ -10,2 G$ Hong Kong

29 Phil Knight et sa famille 39,7 G$ -468 M$ -22,6 G$ États-Unis

30 Giovanni Ferrero et sa famille 39,5 G$ +26,3 M$ +3,61 G$ Italie

31 Jack Ma 37,2 G$ -63,9 M$ -1,23 G$ Chine

32 Ma Huateng 36,9 G$ -434 M$ -10,0 G$ Chine

33 Klaus-Michael Kuehne 36,2 G$ -158 M$ -5,53 G$ Allemagne

34 François Pinault 35,6 G$ +361 M$ -17,2 G$ France

35 Len Blavatnik 32,9 G$ +74,9 M$ -8,75 G$ États-Unis

36 Vladimir Potanin 31,4 G$ -240 M$ +585 M$ Fédération de Russie

37 Stephen Schwarzman 30,8 G$ -306 M$ -7,10 G$ États-Unis

38 Li Ka-shing 30,6 G$ -196 M$ +1,28 G$ Hong Kong

39 Ken Griffin 28,9 G$ +42,4 M$ +7,58 G$ États-Unis

40 William Ding 28,1 G$ -63,8 M$ -4,54 G$ Chine

41 MacKenzie Scott 26,3 G$ -750 M$ -30,0 G$ États-Unis

42 Leonard Lauder 26,3 G$ -104 M$ -11,3 G$ États-Unis

43 Tadashi Yanai 26,1 G$ -69,2 M$ -3,52 G$ Japon

44 He Xiangjian 25,8 milliards de dollars + 334 millions de dollars – 5,65 milliards de dollars chinois

45 Azim Premji 25,4 G$ -137 M$ -15,9 G$ Inde

46 Miriam Adelson 25,2 G$ +425 M$ -1,35 G$ États-Unis

47 Leonid Mikhelson 25,0 G$ -249 M$ -7,42 G$ Fédération de Russie

48 James Simons 25,0 G$ -50,0 M$ -525 M$ États-Unis

49 Wang Chuan-Fu 24,5 G$ -1,20 G$ +1,92 G$ chinois

50 Dieter Schwarz 24,1 G$ -9,59 M$ -4,84 G$ Allemagne

51 Qin Yinglin 24,0 G$ -634 M$ +3,33 G$ Chine

52 Larrea allemande 23,9 G$ -425 M$ -1,75 G$ Mexique

53 Henry Cheng 23,4 G$ + 57,7 k$ + 485 M$ Hong Kong

54 Shiv Nadar 22,9 G$ -341 M$ -9,63 G$ Inde

55 Carl Icahn 22,8 G$ +14,5 M$ +584 M$ États-Unis

56 Elaine Marshall 22,7 G$ +7,37 M$ +1,64 G$ États-Unis

57 Vladimir Lisin 22,6 G$ -265 M$ -5,42 G$ Fédération de Russie

58 Eric Schmidt 22,5 G$ -270 M$ -5,16 G$ États-Unis

59 Lee Shau Kee 21,0 G$ -2,55 M$ -1,99 G$ Hong Kong

60 Alexey Mordashov 20,8 G$ -264 M$ -8,00 G$ Fédération de Russie

61 Takemitsu Takizaki 20,8 G$ -490 M$ -14,4 G$ Japon

62 Jorge Paulo Lemann 20,3 G$ +346 M$ -1,18 G$ Brésil

63 Aliko Dangote 20,2 G$ – 837 000 $ + 1,15 G$ Nigéria

64 Lukas Walton 20,1 G$ -45,3 M$ -2,08 G$ États-Unis

65 Li Shu Fu 20,0 G$ +28,7 M$ -5,68 G$ Chine

66 Huang Shilin 20,0 G$ -595 M$ -2,71 G$ Chine

67 Donald Bren 19,9 G$ 0 $ +2,22 G$ aux États-Unis

68 Colin Huang 19,8 G$ +532 M$ -737 M$ Chine

69 Dan Gilbert 19,8 G$ +226 M$ -6,77 G$ aux États-Unis

70 Alisher Usmanov 19,5 G$ -39,5 M$ -1,73 G$ Fédération de Russie

71 Susanne Klatten 19,5 G$ +113 M$ -3,73 G$ Allemagne

72 Radhakishan Damani 19,5 G$ -545 M$ -5,12 G$ Inde

73 Guillaume Pousaz 19,4 G$ 0 $ +11,7 G$ Suisse

74 Harold Hamm 19,3 G$ -538 M$ +5,57 G$ États-Unis

75 Peter Woo 19,1 milliards de dollars – 95,4 millions de dollars + 149 millions de dollars à Hong Kong

76 Changpeng Zhao 19,0 G$ +231 M$ -76,8 G$ Canada

77 Pang Kang 18,8 milliards de dollars -25,6 millions de dollars -3,52 milliards de dollars Chine

78 Ernesto Bertarelli & famille 18,6 G$ -50,0 M$ -2,60 G$ Suisse

79 Gina Rinehart 18,1 G$ +50,6 M$ -750 M$ Australie

80 Abigail Johnson 18,0 G$ +39,7 M$ -7,94 G$ États-Unis

81 Iris Fontbona et sa famille 17,9 G$ -126 M$ -2,43 G$ Chili

82 Andrew Forrest 17,4 G$ +101 M$ -2,88 G$ Australie

83 Vagit Alekperov 17,4 G$ -255 M$ -4,36 G$ Fédération de Russie

84 Gianluigi Aponte 17,3 G$ +140 M$ +6,94 G$ Suisse

85 Thomas Peterffy 17,2 G$ +14,6 M$ -7,58 G$ États-Unis

86 Budi Hartono 17,0 G$ +144 M$ -1,26 G$ Indonésie

87 Dietrich Mateschitz 16,9 G$ -42,8 M$ +685 M$ Autriche

88 Li Xiting 16,8 G$ -405 M$ -4,61 G$ Singapour

89 John Menard 16,8 G$ -17,3 M$ -8,83 G$ États-Unis

90 Robert Kuok 16,7 G$ -66,7 M$ -1,54 G$ Malaisie

91 Stefan Quandt 16,4 G$ +86,5 M$ -4,72 G$ Allemagne

92 Alwaleed Bin Talal 16,4 G$ +42,2 M$ -452 M$ Arabie saoudite

93 Thomas Frist 16,3 G$ +24,9 M$ -6,81 G$ États-Unis

94 Eyal Ofer 16,3 G$ +30,6 M$ -181 M$ Israël

95 Lv Xiang-yang 16,2 G$ -767 M$ +2,18 G$ Chine

96 Vicky Safra 16,2 G$ 0 $ + 25,0 M$ Grèce

97 Ray Dalio 16,1 G$ 0 $ + 510 M$ États-Unis

98 David Tepper 16,0 G$ 0 $ +1,09 G$ États-Unis

99 Michael Hartono 16,0 G$ +138 M$ -1,21 G$ Indonésie

100 Lakshmi Mittal 15,5 G$ +160 M$ -4,98 G$ Inde