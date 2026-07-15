Alice Taglioni dit ce qu’elle pense de Liv-Helen et Sacha, les filles de Laurent Delahousse

À l’approche de ses 50 ans, que la comédienne Alice Taglioni célèbrera le 26 juillet prochain, l’artiste fait actuellement parler d’elle non seulement pour sa carrière au cinéma, mais aussi pour un tournant artistique majeur. Après s’être fait connaître en tant qu’actrice, elle s’est lancée en juin 2026 dans une nouvelle aventure musicale avec la sortie de son premier album intitulé ADN. Un projet personnel et éclectique mêlant des influences classiques, jazz, électro et pop, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ce passage à la musique représente une dimension nouvelle pour Alice Taglioni, qui confie avoir découvert et aimé chanter, cette activité lui offrant « une forme de libération » au-delà du piano, instrument qu’elle pratique depuis longtemps.

Dans sa vie privée, Alice Taglioni partage aujourd’hui sa vie avec Laurent Delahousse, célèbre journaliste et présentateur du 20 heures sur France 2. Ensemble, ils forment une famille recomposée qui inclut leurs enfants respectifs et communs : Charlie, le fils d’Alice né de sa précédente relation avec le regretté acteur Jocelyn Quivrin, décédé tragiquement en 2009, ainsi que Swann et Lino, nés de son couple avec Laurent Delahousse. À cette fratrie s’ajoutent Liv-Helen et Sacha, les deux filles de Laurent et de sa précédente compagne, la journaliste Florence Kieffer. Dans ce contexte familial élargi, Alice Taglioni joue également le rôle de belle-mère.

Alice Taglioni et ses belles-filles : une relation harmonieuse au sein d’une famille recomposée

Si la comédienne se montre habituellement discrète sur sa vie personnelle, elle a accepté d’évoquer avec plus de détails, dans un entretien publié le 9 juillet 2026 dans le magazine Gala, la dynamique particulière de sa famille recomposée. Alice Taglioni a exprimé sa satisfaction et sa fierté d’être intégrée dans ce nouveau cercle familial, mettant en avant les valeurs d’ouverture d’esprit et du cœur que suppose la recomposition d’une famille. Elle souligne notamment que les familles recomposées demandent des efforts pour pérenniser les liens, mais qu’elles offrent aussi de belles histoires à construire.

Dans cet entretien, l’actrice a également parlé de ses belles-filles, Liv-Helen et Sacha, en expliquant qu’elle trouve « merveilleux » d’avoir deux belles-filles. Ce point de vue positif montre une harmonie entre elle et les enfants de Laurent Delahousse issus de sa précédente union avec Florence Kieffer. Le regard d’Alice Taglioni sur cette famille élargie souligne la richesse des relations tissées au fil du temps, dans un cadre où chaque membre trouve sa place.

Par ailleurs, Alice Taglioni a raconté un autre aspect touchant de sa vie familiale : son fils Charlie, âgé aujourd’hui de 17 ans, partage la passion de sa mère pour la musique. Pianiste comme elle, Charlie a débuté avec l’aide de sa grand-mère maternelle, qu’Alice souhaitait voir jouer un rôle dans son apprentissage musical afin de créer une continuité familiale. L’actrice précise que, désormais, son fils pratique le piano librement et avec un grand talent, ce qui semble être source de fierté pour elle.